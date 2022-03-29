Заграница нам не может

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Перед резким сокращением международных авиаперевозок из России из-за геополитического кризиса туроператоры успели продать организованных туров за границу почти на 40 млрд руб. Но вернуть средства туристам участники рынка не могут: большая часть денег осталась у зарубежных партнеров. В результате операторы просят правительство дать им отсрочку по выполнению обязательств. Но это, предупреждают эксперты, усилит негативное настроение потребителей, которым пока не удалось в полном объеме получить выплаты даже по турам, сорванным в пандемию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением предоставить туроператорам отсрочку до конца 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры за границу, проданные до 1 марта. Для расчетов с туристами предлагается использовать средства из фондов «Турпомощи». В аппарате господина Чернышенко сообщили “Ъ”, что обращение передано для проработки в Ростуризм. Там на вопросы “Ъ” не ответили.

По подсчетам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, с начала года турбизнес реализовал путевки за рубеж почти на 40 млрд руб., но не все они оплачены полностью. В основном речь идет о турах в Турцию и Египет.

Борис Титов предлагает предусмотреть процедуру последующего продления сроков исполнения обязательств или выкупа задолженностей туроператоров государством. Собеседник “Ъ” на туррынке предполагает, что взять на себя долги турбизнеса мог бы один из банков: «Тогда клиенты получили бы деньги, а бизнес в дальнейшем обслуживал долг». Сейчас проблема возникла не по вине турбизнеса, который не мог предугадать резкое ограничение авиасообщения на фоне санкций, утверждает он: именно из-за отмены полетов запланированные путешествия не могут состояться.

В Fun&Sun пока предлагают туристам переносить даты путешествия или переориентироваться на доступные направления (Россия, ОАЭ, Катар, Мальдивы, Турция, Армения, Шри-Ланка). Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева поясняет, что в основном клиентам предлагают переориентироваться на поездки по России или отдохнуть в Абхазии. «Если человек настаивает на возврате, мы запрашиваем деньги у перевозчиков и отельеров, но они по-разному подходят к выплатам»,— рассказывает она. Ситуация сложная из-за проблем с валютными переводами, добавляет госпожа Домостроева.

Источник “Ъ” в отрасли добавляет, что не все туроператоры сейчас соглашаются предоставлять клиентам альтернативу: «Их деньги остались за рубежом, и с ними можно попрощаться. Для организации клиентам, чьи путевки за рубеж "сгорели", отдыха внутри страны компаниям надо оплатить это из оборотных средств, объем которых ограничен». Майя Ломидзе подтверждает, что в связи с ограничением перевозки поступления средств от продажи туров на зарубежные направления после 24 февраля сократились на 80%, по России — в несколько раз.

В своем письме господин Титов указывает, что введение отсрочки по расчетам с туристами уже успешно зарекомендовало себя в пандемию: тогда долг бизнеса перед путешественниками составлял 44 млрд руб. Сейчас, по словам Майи Ломидзе, сохраняются пандемийные обязательства примерно на 4,5 млрд руб. Новые меры поддержки турбизнеса помогут избежать массовых банкротств, говорится в письме господина Титова.

Юрист Amulex.ru Кирилл Юрков называет реальной вероятность новой отсрочки, но предупреждает, что мера противоречит правам потребителя. «Туристы негативно реагируют на отказ возвращать средства, некоторые еще не получили выплаты по пандемийным турам»,— говорит представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он поясняет, что совершить путешествие, доплатив туроператору, сейчас соглашается считаное число туристов. Во многом это связано с высокой стоимостью туров. «Клиенты видят, что пакетный тур в Турцию, который раньше стоил 100 тыс. руб. на чартерном перелете, сейчас предлагается за 190 тыс. руб. на регулярном, и требуют деньги назад»,— говорит собеседник “Ъ” на туристическом рынке.

Александра Мерцалова, Алексей Полухин