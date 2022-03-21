Туристы застряли на родине

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Геополитическая напряженность, сложности с организацией полетов за рубеж и снижение числа доступных направлений вынудили россиян переориентироваться на отдых внутри страны. Начавший оживать после шока первых недель военных действий на Украине рынок оказался фактически запертым — в марте туры по РФ формируют рекордные 83% бронирований. Лидером спроса остается Сочи, интерес к Крыму сдерживают ограничения полетов. Россияне, которые отправляются за рубеж, выбирают туры в Турцию, Египет и ОАЭ. Но для этого часто приходится искать обходные пути, например вылетать из Минска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Доля внутренних направлений в структуре продаж организованных туров в марте достигла 83%, поездки за рубеж — лишь 17%, подсчитали в Travelata.ru. В марте прошлого года Россия в структуре спроса организованных туров занимала 31%, а в 2019 году — 11%.

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева говорит, что на прошлой неделе спрос путешественников начал оживляться после резкого спада в начале военной операции на Украине, продажи идут в основном на внутренние курорты.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов также говорит об активном спросе на туры по России, в то время как бронирование зарубежных направлений ограниченно.

Динамика связана, в частности, со стартом 15 марта программы туристического кэшбэка, по которой путешественникам могут компенсировать до 20 тыс. руб. при бронировании отдыха внутри страны через карту «Мир». На этом фоне продажи туров по России с 14 по 20 марта, по данным Travelata.ru, выросли в шесть-семь раз неделя к неделе. Средний чек находится на уровне 41,85 тыс. руб., что сравнимо с аналогичным периодом прошлого года — 46,9 тыс. руб. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке отмечает, что в конце прошлого года отельеры уже подняли цены на размещение на предстоящий летний сезон на 10%. Сейчас, по его словам, некоторые отели рассчитывают провести еще одну волну повышения цен на 10–20%, некоторые — берут паузу, планируя возобновить продажи после общей стабилизации ситуации.

Дарья Домостроева говорит о двукратном росте спроса на туры по стране по сравнению с тем же периодом 2021 года. Наиболее востребованными направлениями на внутреннем рынке в «Интуристе» называют Сочи, Анапу, Кавминводы и Крым. Последний, по словам госпожи Домостроевой, традиционно находился на втором месте по популярности, но сейчас заметно утратил позиции из-за закрытого на фоне военных действий аэропорта. Она отмечает, что туроператоры стремятся стимулировать спрос на Крым, предлагая бронирование туров без предоплаты. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также говорит о снижении спроса на отдых на полуострове: закрытый аэропорт делает невозможными короткие поездки, например на майские праздники.

В структуре спроса на зарубежные направления, по данным Travelata.ru, лидируют Абхазия (9% от всех бронирований), Турция (5%) и ОАЭ (2%).

Но в компании предупреждают, что большинство полетных программ туроператоров сняты и пока ведется лишь проработка расписания рейсов на апрель, потому бронирование туров за рубеж в моменте связано с риском. Дарья Домостроева также называет серьезной проблемой частую отмену рейсов со стороны перевозчиков. В этом случае туристы получают возврат стоимости билета и могут подобрать другой перелет, но его стоимость может быть достаточно высокой.

По словам госпожи Домостроевой, туристы пытаются подобрать альтернативные варианты полетов, например отправляются в Египет с вылетом из Минска. Такие билеты в некоторых случаях могут быть более чем в два раза дешевле, чем вылет из Москвы, отмечает она. Игорь Блинов называет еще одним сдерживающим спрос на зарубежные поездки фактором сложности с подтверждением размещения в Турции. Сейчас, по его словам, страна переживает наплыв путешественников из Европы и стран бывшего СССР, часть отелей перешли на работу с гостями по модели long stay.

В Tez Tour говорят, что пока путешественникам доступны предложения в Венесуэлу с перелетом на рейсах национальной авиакомпании Conviasa, в ОАЭ, на Мальдивы и в Турцию. Компания также предлагает варианты проживания в отелях Шри-Ланки и Таиланда. Оценивать динамику спроса в Tez Tour считают преждевременным.

Александра Мерцалова