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Коммерсантъ FM
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Бизнес режет расходы

Мониторинг опросов

Более половины (54%) опрошенных аналитическим центром НАФИ представителей малого и среднего бизнеса (выборка — 500 собственников и руководителей, а также индивидуальных предпринимателей во всех основных отраслях) заявили в марте о снижении объемов продаж. Среди микропредприятий (до 15 работников) таких две трети (65%). 16% не заметили изменений в состоянии своего бизнеса.

Снижение продаж вынуждает представителей МСП сокращать текущие расходы. В марте издержки снизили 83% компаний, чаще других об этом сообщали представители микро- и малого бизнеса (86–87%). Самой распространенной мерой урезания трат стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (см. график). В пятерке самых распространенных мер — сокращение штата, снижение заработной платы сотрудникам, полный или частичный отказ от аренды офиса, перевод сотрудников на удаленную занятость. Микробизнес чаще снижал расходы на IT и маркетинг (44% против 37% в среднем по сектору МСП) и отказывался от аренды офиса (20% против 16%). Московские предприниматели чаще других отказывались от аренды офиса (в 25% случаев) и переводили сотрудников на удаленный формат (30%).

Другой опрос — регулярный мониторинг экономического кризиса IPSOS (проводится с ноября 2008 года в городах-миллионниках среди 1 тыс. респондентов 18–45 лет), по данным, собранным с 3 по 9 марта, зафиксировал, что 87% опрошенных граждан выразили обеспокоенность новым экономическим кризисом. «Это максимальное значение с начала измерений в ноябре 2008 года»,— отмечают авторы исследования. Порядка четверти опрошенных полагают, что кризис продлится пять и более лет (26%), 24% — что один-два года, 15% предполагают, что он затянется на два-четыре года; 13% — на 7–12 месяцев. Каждый десятый (10%) ждет, что кризис продлится 5–6 месяцев, 9% — не дольше четырех месяцев.

Уже в первую неделю марта среди заметных негативных проявлений кризиса 86% опрошенных заметили рост цен, а 26% сообщили о дефиците товаров (предыдущий рекорд показателя — 20% во втором квартале 2020 года). Рекордной стала и доля респондентов, столкнувшихся с проблемами при получении денег в банках (25%). Предыдущий максимум — 17% — фиксировался в четвертом квартале 2008 года.

Алексей Шаповалов

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