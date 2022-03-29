Россия оставляет лом при себе

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Вывозные пошлины и проблемы с логистикой обрушили почти до нуля экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС в 2022 году. Отраслевая ассоциация опасается, что ограничения на судоходство в Черном море, снижение поставок через порт Санкт-Петербурга и отказ Южной Кореи от российского сырья может привести к снижению ломозаготовки в этом году почти вдвое, до 17,7 млн тонн. Однако пока что регулятор повышает барьеры для экспорта лома, чтобы сохранить стабильные цены на него на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Экспорт лома черных металлов из России сократился почти до нуля. По данным ассоциации «Руслом.ком», объединяющей ломозаготовителей России, экспорт в январе 2022 года в годовом выражении упал на 99%, до 3 тыс. тонн, а в феврале 2022 года — на 97%, до 36 тыс. тонн. Причиной падения экспорта стала смешанная экспортная пошлина в размере 5%, но не менее €100 за тонну, которая начала действовать с начала года. «Работающие в совокупности заградительные пошлины, морская блокада со стороны стран ЕС и прекращение западного финансирования привели практически к полной остановке экспорта лома и заморозили работу российских экспортеров»,— говорится в ответе ассоциации на запрос “Ъ”.

Там отметили, что экспортеры лома сталкиваются с полной блокировкой вывоза по Черному морю, также почти полностью заблокированы поставки через порт Санкт-Петербурга. В ассоциации заявляют, что под большим вопросом поставки в Южную Корею, которая является вторым после Турции экспортным направлением для России, из-за нежелания покупать российский лом.

По прогнозам ассоциации, из-за разрыва логистических цепочек, нехватки средств, падения потребления внутри страны и серьезных барьеров для экспорта ломозаготовка в 2022 году будет заметно снижаться. Если в 2021 году ломозаготовка составляла 30,1 млн тонн, то в этом году она может снизиться до 17,7–23,3 млн тонн.

Минпромторг объяснял рост пошлины на лом до текущих уровней необходимостью насыщения внутреннего рынка сырьем. Цена на арматуру, которая используется в строительстве, зависит от закупочных цен на лом. С этой точки зрения регулятор преуспел, поскольку на внутреннем рынке цены на лом остаются стабильными. По данным РА «Русмет», средняя цена за тонну FCA без НДС сейчас составляет 26,6 тыс. руб., что незначительно отличается от цен, которые были в прошлом году. На экспортных рынках металлолом за год подорожал на 44,1%, до $652 за тонну в Турции.

Минпромторг намерен и дальше увеличить ставку вывозной пошлины на лом черных металлов до €290 на тонну, предусмотрев квоты на вывоз невостребованных на внутреннем рынке объемов по ставке единого таможенного тарифа ЕАЭС. В «Руслом.ком» предлагали ввести тарифную квоту, чтобы устранить опасения ажиотажного экспорта сырья, однако этот вариант не был рассмотрен. В министерстве не ответили на запрос “Ъ”.

Экспорт лома из России действительно фактически упал до нуля за первые месяцы 2022 года, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. По словам эксперта, в конце февраля—начале марта появился ряд дополнительных факторов, включая прекращение финансирования экспортных сделок по продаже лома иностранными банками и нарушение логистических цепочек. «Можно рассчитывать, что ситуация с логистикой и банками на экспортном направлении может разрешиться на горизонте трех—шести месяцев. Спрос на лом в Турции и Азии остается достаточно сильным. Что касается спроса на внутреннем рынке, то все будет зависеть от ситуации в строительной отрасли и спроса на сталь со стороны крупных инфраструктурных проектов»,— считает аналитик.

Евгений Зайнуллин