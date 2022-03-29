«Спутник» справился с вирусной нагрузкой

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Центр имени Гамалеи совместно с Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом представил результаты исследования эффективности «Спутника V» для людей с ВИЧ-положительным статусом. Утверждается, что российский препарат стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью именно для этой категории пациентов. Исследование показало, что в целом «Спутник» на 76% защищает от коронавирусной инфекции пациентов с ВИЧ, однако показатели эффективности зависят от состояния иммунной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Исследование «предварительной эффективности» российской вакцины «Спутник V» для людей с ВИЧ опубликовано в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Его авторы — НИЦЭМ имени Гамалеи, разработчик «Спутника», и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом — утверждают, что это первая научная работа, доказывающая эффективность антиковидной вакцины для пациентов с ВИЧ.

Исследование содержит сравнение течения коронавирусной инфекции ее исходного (уханьского) и дельта-варианта у вакцинированных и невакцинированных людей с положительным ВИЧ-статусом весной—летом 2021 года. В выборку вошли 24 423 пациента, 10,4% из которых были привиты двумя дозами «Спутника V». Авторы подчеркивают, что в целом ВИЧ-положительные люди обычно представляют собой «достаточно неоднородную группу больных». Поэтому для оценки эффективности вакцинации в исследовании учитывалось в первую очередь состояние их иммунной системы — количество CD4-лимфоцитов (эту группу клеток поражает ВИЧ). Отмечается, что такие данные были доступны только для 17 885 пациентов.

Анализ показал, что полная вакцинация «Спутником» у пациентов с числом CD4-лимфоцитов ? 350 клеток/мкл (при норме 400–1600) привела к снижению заболеваемости COVID-19 в 3,29 раза по сравнению с невакцинированными пациентами. В подгруппе пациентов с нарушенной иммунной функцией (CD4-лимфоциты < 350) вакцинация снижала риск заболевания COVID-19 в 2,53 раза.

Общая эпидемиологическая эффективность вакцинации «Спутником V» у ВИЧ-положительных пациентов, получающих антиретровирусную терапию, составила 76,33%. При этом показатели зависели от иммунного статуса человека. В группе больных с числом CD4-клеток ? 350 эффективность была выше и составила в среднем 79%. В группе с количеством CD4-клеток < 350 она было ниже — в среднем 73,15%. Исследователи уточняют, что предполагаемая эффективность вакцины в первой группе пациентов составила 81,17% и 65,34% относительно исходного и дельта-варианта соответственно. Во второй группе пациентов эффективность вакцины составила 33,47% и 55,05%, «что трудно интерпретировать из-за отсутствия статистической мощности и ширины доверительного интервала», говорится в отчете.

Анализ эффективности вакцины с точки зрения предотвращения госпитализаций также показал зависимость от иммунного статуса. Так, среди пациентов с достаточным числом CD4-клеток вакцинация предотвратила госпитализацию в 100% случаев при исходном штамме и в 75,77% — при штамме «дельта». Среди пациентов с иммунодефицитом эти показатели составили 64,82% и 59,92% соответственно.

Кроме того, «Спутник V» продемонстрировала 100-процентную защиту пациентов с относительно сохранным иммунным статусом от среднетяжелого или тяжелого течения коронавируса, вызванного уханьским штаммом, и 93,05% защиты в случае с вариантом «дельта». У пациентов с количеством CD4-клеток < 350 клеток/мкл эти показатели существенно ниже — 27,14% и 38,64%, что авторы также объясняют «недостаточной информацией и шириной доверительного интервала».

«Наши результаты показывают, что среди лиц, живущих с ВИЧ, с CD4 ? 350 клеток/мкл стандартная схема вакцинации обеспечивает защиту от COVID-19. Хотя для пациентов с CD4 < 350 клеток/мкл необходимы дополнительные исследования для оценки эффективности вакцины и определения необходимой частоты иммунизации для достижения приемлемого уровня защиты, наши текущие данные предоставляют органам здравоохранения основу для стратегии вакцинации против COVID-19»,— говорится в опубликованном отчете.

Отметим, массовая вакцинация ВИЧ-положительных пациентов началась в Москве в январе 2021 года. Сначала прививку получали 300 человек в месяц, но к июлю—августу их число увеличилось до 2 тыс. человек. В этот период жители Москвы и Санкт-Петербурга стали сообщать, что им отказывают в вакцинации из-за ВИЧ-статуса. В частности, как рассказывал “Ъ”, терапевты в поликлиниках Санкт-Петербурга предлагали прервать пожизненную терапию, чтобы вакцинироваться, или даже «прийти, когда лечение от ВИЧ закончится». Врачи, по словам пациентов, не знали, можно ли делать прививку при этом заболевании, и отправляли их в Центр СПИД за разрешением от инфекциониста. Пациентские организации просили органы власти провести с медиками дополнительную разъяснительную работу.

В результате в Минздраве уточнили рекомендации по вакцинации «Спутником V» для людей с ВИЧ. Согласно позиции медицинского ведомства, этой категории пациентов можно прививаться вакциной Центра имени Гамалеи вне зависимости от уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки. «Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями»,— говорится в тексте рекомендаций. «Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от COVID-19 сформулирована предельно ясно: вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом»,— объяснял главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Наталья Костарнова