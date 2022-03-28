Спекулянтов возьмут на кассе

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Банки начали на практике применять указание ЦБ, предписывающее ограничивать или блокировать карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи. Учитывая, что ограничения ритейлеров по покупке дефицитных товаров нередко выливаются в продажу таких товаров несколькими чеками, в черный список может попасть почти любой человек, закупающийся впрок. Выход из списка возможен через процедуру реабилитации, но с учетом неясных критериев блокировки, оспорить ее проблематично. В результате банки неохотно следуют указанию, а у многих кредитных организаций просто нет для этого возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Ассоциации российских банков (АРБ) рассказали “Ъ”, что банки начали следовать полученным в середине марта рекомендациям ЦБ обращать особое внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции. Собеседник “Ъ” в банке топ-20 пояснил, что речь идет, в частности, об отключении карт гражданина после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».

Письмо ЦБ банкам от 16 марта разослано во исполнение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Регулятор требует от кредитных организаций обращать повышенное внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые «ассоциируются с текущей экономической ситуацией». «Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, 10 марта: «Важно также сохранить стабильность на рынке продовольствия, лекарств, детских товаров, услуг каждодневного спроса. Есть откровенно спекулятивные факторы роста цен… Это деятельность против нашего народа».

Именно «однотипные операции» часто становятся следствием ограничений, которые в последние недели ввели многие ритейлеры в ответ на ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости. Но продавцы на местах в торговых точках зачастую обходят ограничения, отпуская нужное количество товара в одни руки, но пробивая его разными чеками. Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый. Таким образом, возникают пять чеков на одинаковую сумму из одной торговой точки в короткий промежуток времени. Если оплатить такую покупку картой, есть риск попасть под блокировку.

В АРБ подчеркивают, что в письме ЦБ нет четких критериев «спекулятивных операций». Поэтому банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к приобретающим излишний товар для перепродажи и к кому принимать антиотмывочные меры, вплоть до полного отказа в проведении операции и отключения дистанционного банковского обслуживания.

Пока практика не стала системной, в том числе потому, что к информации о конкретных приобретенных товарах (чекам) имеет доступ лишь ограниченное число игроков.

Такие данные банки могут получать от операторов фискальных данных (ОФД). В России на этом рынке три основных игрока. ОФД.ру, «Платформа ОФД» (подконтрольна Сбербанку), «Первый ОФД» (подконтролен группе ВТБ). В Сбербанке и ВТБ не ответили, получают ли информацию от своих ОФД и используют ли ее в целях блокировки клиентов, совершающих якобы спекулятивные покупки. Участники рынка утверждают, что эти банки как минимум имеют доступ к данным.

Кроме того, есть совместный проект НСПК и одного из ОФД, в рамках которого данные об информации в чеках могут получать около десяти банков, один из которых Тинькофф-банк как партнер проекта (названия других банков не раскрываются). Остальные банки видят лишь информацию о точке проведения операции и сумме трансакции. Более того, утверждают источники “Ъ”, во многих банках к идее ЦБ относятся скептически и не хотят блокировать клиентов на таких спорных основаниях.

В самом ЦБ уверены, что добросовестные граждане не пострадают:

«Речь идет именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткий промежуток времени. Это может свидетельствовать, что конечной целью таких операций является покупка товаров для дальнейшей перепродажи, что может создавать в текущей ситуации повышенные риски».

По действующему законодательству, если клиент не согласен с решением банка о приостановке операции или отказе в открытии счета, связанными с «противолегализационным» законодательством, можно воспользоваться механизмом реабилитации, подчеркивают в ЦБ. Если банк не изменит своего решения и клиент по-прежнему с ним не согласен, он может обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

Однако проблемы с черным списком, появившимся летом 2017 года, возникали уже неоднократно. В него попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. Включение в список фактически лишает компанию или физлицо доступа к банковским услугам — другие кредитные организации предпочитают не принимать на обслуживание таких клиентов, кроме того, банки могут блокировать переводы своих клиентов компаниям из списка.

Выйти из списка можно через двухуровневый механизм реабилитации. Первый уровень предусматривает, что клиент обращается для исключения его из черного списка в сам банк. Второй уровень — межведомственная комиссия, куда входят представители ЦБ и Росфинмониторинга.

Согласно данным за 2020 год, с момента запуска механизма двухуровневой реабилитации банки аннулировали более 53 тыс. отказов, из черного списка исключено свыше 24 тыс. клиентов. Однако число попавших туда граждан в разы больше (точные данные регулятор не раскрывает).

По словам юристов, от подобных методов борьбы с якобы спекулянтами могут пострадать обычные граждане. «115-ФЗ исходно был призван бороться с преступниками и террористами,—подчеркивает управляющий партнер ЮБ "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— Теперь его эволюция дошла до борьбы со спекулянтами, причем все критерии отнесения клиентов к данной категории остаются исключительно на усмотрение банка». Могут пострадать невинные граждане, просто закупающие товары на черный день, соглашается глава КА «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. По его словам, важно, чтобы регулятор «уточнил определение в данной рекомендации».

Юрист считает, что гражданам, которые закупались впрок, будет сложно доказать свою невиновность банкам: в подобных ситуациях невозможно представить необходимые подтверждающие документы, в отличие от предпринимателей, которые могут обосновать покупку большого количества товара. В качестве варианта источник “Ъ” в одном из банков предлагает аргумент о разовости подобной закупки: «Это может убедить банк или регулятора в том, что товары куплены в личных целях».

Юлия Пославская, Ксения Дементьева