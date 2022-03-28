3D-модель не сразу строилась

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Обязательная цифровизация государственных строек может быть отложена на год. Минстрой планирует до марта 2023 года разрешить применять 3D-моделирование строящихся за бюджетный счет объектов опционально — в связи с уходом с рынка РФ крупных поставщиков специализированного программного обеспечения. Это время, в частности, потребуется на переход отрасли на российский софт. По окончании отсрочки обязательное применение информационного моделирования планируется распространить и на жилищное строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минстрой, как сообщил в пятницу заместитель главы ведомства Константин Михайлик, планирует отложить введение обязательного 3D-моделирования госстроек, ориентировочно до марта 2023 года. Поясним, что с этого года при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджета, должны применяться технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM). Их суть заключается в создании трехмерной цифровой модели объектов, в которой должны содержаться также сметы и документация, это призвано сократить сроки и стоимость строительства, а также снизить вероятность ошибок.

Как пояснил Константин Михайлик, возможная отсрочка связана с тем, что в планы по цифровизации «вкрались нюансы текущего года», а именно уход с рынка из-за военной операции на Украине поставщиков программного обеспечения (ПО) для строительства Autodesk и Nemetschek, занимавших внушительную долю рынка.

Теперь проектировщики, которые работали с их программами, должны переходить на российские решения — в реестре отечественного ПО, по данным ведомства, числится более ста программных продуктов.

Впрочем, и до ухода крупных зарубежных поставщиков ПО из России переход на ТИМ уже буксовал. В конце 2021 года сообщалось, что 85% участников рынка только начали внедрять ТИМ (см. “Ъ” от 7 декабря 2021 года). Более того, из заключенных за январь 2022 года госконтрактов, по данным «Ностроя», только в 11% применение ТИМ-технологий действительно предусматривалось, в 7% требования к ним не были определены, а в 82% — были заключены без их применения. Тем не менее в Минстрое сейчас подчеркивают, что 95% регионов перешли «на восприятие информационных моделей как основу своей работы». Поскольку ТИМ остаются инструментом повышения качества и скорости стройки, ведомство будет инициировать расширение их обязательного применения и на строительство жилья. По словам Константина Михайлика, крупные застройщики уже работают с этими технологиями: 90% — на этапе проектирования, 40–45% — на стадии строительства, менее 20% — при эксплуатации.

«Беда и пришла, и помогла»,— говорит гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский, поясняя, что обязательные требования могут применяться только в том случае, когда на рынке есть все составляющие для их исполнения. Главной проблемой применения ТИМ в строительстве, по его словам, была нехватка специалистов — за такое короткое время не могло появиться достаточное количество квалифицированных кадров. Кроме того, добавляет Дмитрий Котровский, не готова и отрасль стройматериалов — они должны производиться по определенному стандарту, чтобы «вставали» в модель. Президент НОТИМ, руководитель комиссии по цифровизации общественного совета при Минстрое Михаил Викторов поддерживает подход Минстроя, характеризуя его как «не навреди». По его словам, об отсрочке разговоры велись весь прошлый год, когда еще не было ухода западных производителей ПО, сейчас же все российские производители адаптируют свои продукты для массового потребителя, и никто не собирается отказываться от цифры.

По сути, говорит Михаил Викторов, Минстрой отдает возможность применения 3D на усмотрение заказчика: если проект сложный, то «это требование он сам выполнит», если же простой, то у строителя должна быть возможность решать его «на уровне 2D, чтобы не усложнять».

Как отмечает советник вице-президента Центра стратегических разработок Любовь Арапова, только в Москве в 2022 году планируется заключить 213 госконтрактов на 110 млрд руб. с применением ТИМ. Опциональность формирования 3D-модели, добавляет она, позволит нивелировать негативный эффект от ухода поставщиков ПО — переход на российские аналоги потребует дополнительного обучения сотрудников, затрат времени и финансов.

Евгения Крючкова