«Челси» подобрали американскую пару

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Лондонский «Челси», вынужденно выставленный Романом Абрамовичем на продажу, похоже, достанется американцам. Инвестбанк Raine Group, привлеченный господином Абрамовичем для оценки заявок претендентов на покупку клуба, по всей видимости, определился с фаворитами. Их два. Это консорциум, представленный швейцарцем Хансйоргом Виссом и поддерживаемый в финансовом плане американцем Тодом Бёли. Вторую группу претендентов представляют Мартин Бротон и Себастьян Коу. Впрочем, и за ними стоят американские деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Rain / EPA-EFE / Vostock Photo Фото: Andy Rain / EPA-EFE / Vostock Photo

Круг претендентов на покупку клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» сужается. Американский инвестбанк Raine Group, выбранный владельцем клуба Романом Абрамовичем для сопровождения сделки, получил, как сообщал Daily Mail, около 200 заявок от потенциальных приобретателей. Предполагалось, что к концу текущей недели Raine Group должен представить шорт-лист претендентов. Первые его участники уже известны.

О выходе в следующий раунд официально, как сообщает Reuters, заявил консорциум, представленный экс-главой British Airways сэром Мартином Бротоном и президентом Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) лордом Себастьяном Коу. Однако ни один из них не в состоянии профинансировать покупку «Челси», стоимость приобретения которого теперь, если верить Daily Mail, составляет уже £3 млрд. Напомним, что ранее сообщалось о предложениях в диапазоне от £2 млрд до £2,7 млрд. Зато вполне способны оплатить покупку клуба Дэвид Блитцер и Джош Харрис. Американские предприниматели, стоящие за заявкой британских рыцарей, уже имеют ряд крупных спортивных активов. Самые заметные из них — клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» и команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-глава British Airways Мартин Бротон Фото: Lennart Preiss / AP Президент МФЛА Себастьян Коу Фото: Shuji Kajiyama / AP Следующая фотография 1 / 2 Экс-глава British Airways Мартин Бротон Фото: Lennart Preiss / AP Президент МФЛА Себастьян Коу Фото: Shuji Kajiyama / AP

Также о включении в шорт-лист уведомил консорциум, представленный швейцарским предпринимателем Хансйоргом Виссом и американцем Тодом Бёли, совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Отметим, что именно они были первыми, кто официально объявил о своем интересе к покупке «Челси». Случилось это еще до того, как власти Великобритании в начале марта наложили на российского предпринимателя санкции (это стало реакцией на события на Украине), согласно которым все его британские активы были заморожены. На данный момент «Челси» функционирует в санкционном режиме. Правительство Великобритании отрезало клуб от получения причитающихся ему доходов, под контроль поставлены также расходы. Положение нормализуется только после того, как клуб сменит собственника. Случиться это может только с разрешения и одобрения британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс Фото: The Wyss Foundation Американский бизнесмен Тод Бёли Фото: Patrick T. Fallon / AFP Следующая фотография 1 / 2 Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс Фото: The Wyss Foundation Американский бизнесмен Тод Бёли Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Добавим, что если «Челси» действительно достанется американцам, то это будет уже 13-й из 20 клубов АПЛ с американским участием в капитале. При этом половина представителей «большой шестерки» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал») полностью подконтрольны американским владельцам.

Александр Петров