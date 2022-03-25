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Коммерсантъ FM
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«Челси» подобрали американскую пару

В шорт-лист на покупку клуба Романа Абрамовича вошли бизнесмены из США

Лондонский «Челси», вынужденно выставленный Романом Абрамовичем на продажу, похоже, достанется американцам. Инвестбанк Raine Group, привлеченный господином Абрамовичем для оценки заявок претендентов на покупку клуба, по всей видимости, определился с фаворитами. Их два. Это консорциум, представленный швейцарцем Хансйоргом Виссом и поддерживаемый в финансовом плане американцем Тодом Бёли. Вторую группу претендентов представляют Мартин Бротон и Себастьян Коу. Впрочем, и за ними стоят американские деньги.

Фото: Andy Rain / EPA-EFE / Vostock Photo

Фото: Andy Rain / EPA-EFE / Vostock Photo

Круг претендентов на покупку клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» сужается. Американский инвестбанк Raine Group, выбранный владельцем клуба Романом Абрамовичем для сопровождения сделки, получил, как сообщал Daily Mail, около 200 заявок от потенциальных приобретателей. Предполагалось, что к концу текущей недели Raine Group должен представить шорт-лист претендентов. Первые его участники уже известны.

О выходе в следующий раунд официально, как сообщает Reuters, заявил консорциум, представленный экс-главой British Airways сэром Мартином Бротоном и президентом Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) лордом Себастьяном Коу. Однако ни один из них не в состоянии профинансировать покупку «Челси», стоимость приобретения которого теперь, если верить Daily Mail, составляет уже £3 млрд. Напомним, что ранее сообщалось о предложениях в диапазоне от £2 млрд до £2,7 млрд. Зато вполне способны оплатить покупку клуба Дэвид Блитцер и Джош Харрис. Американские предприниматели, стоящие за заявкой британских рыцарей, уже имеют ряд крупных спортивных активов. Самые заметные из них — клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» и команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс».

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Экс-глава British Airways Мартин Бротон

Экс-глава British Airways Мартин Бротон

Фото: Lennart Preiss / AP

Президент МФЛА Себастьян Коу

Президент МФЛА Себастьян Коу

Фото: Shuji Kajiyama / AP

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Экс-глава British Airways Мартин Бротон

Фото: Lennart Preiss / AP

Президент МФЛА Себастьян Коу

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Также о включении в шорт-лист уведомил консорциум, представленный швейцарским предпринимателем Хансйоргом Виссом и американцем Тодом Бёли, совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Отметим, что именно они были первыми, кто официально объявил о своем интересе к покупке «Челси». Случилось это еще до того, как власти Великобритании в начале марта наложили на российского предпринимателя санкции (это стало реакцией на события на Украине), согласно которым все его британские активы были заморожены. На данный момент «Челси» функционирует в санкционном режиме. Правительство Великобритании отрезало клуб от получения причитающихся ему доходов, под контроль поставлены также расходы. Положение нормализуется только после того, как клуб сменит собственника. Случиться это может только с разрешения и одобрения британского правительства.

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Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс

Фото: The Wyss Foundation

Американский бизнесмен Тод Бёли

Американский бизнесмен Тод Бёли

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

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Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс

Фото: The Wyss Foundation

Американский бизнесмен Тод Бёли

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Добавим, что если «Челси» действительно достанется американцам, то это будет уже 13-й из 20 клубов АПЛ с американским участием в капитале. При этом половина представителей «большой шестерки» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал») полностью подконтрольны американским владельцам.

Александр Петров

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