«Челси» сыграет на чужой счет

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Власти Великобритании несколько ослабили санкционный режим, введенный в отношении клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси». Команде снова разрешено продавать билеты на матчи. Кроме того, попавшему под санкции британского правительства владельцу «Челси» Роману Абрамовичу позволено перечислить на счета клуба £30 млн, требуемых для расчетов по контрактам игроков и сотрудников команды. Тем временем продолжается процесс отбора претендентов на покупку «Челси». Руководящий процессом инвестбанк Raine Group должен обозначить шорт-лист претендентов до конца недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британские власти несколько ослабили санкционный режим в отношении «Челси», но это не отменяет конца эпохи Романа Абрамовича в лондонском клубе

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP Британские власти несколько ослабили санкционный режим в отношении «Челси», но это не отменяет конца эпохи Романа Абрамовича в лондонском клубе

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP

Власти Великобритании были вынуждены несколько ослабить санкционный режим, под который угодил клуб АПЛ «Челси». Так, материнской компании «Челси» Fordstam Limited (она принадлежит Роману Абрамовичу, и именно через нее «Челси» и финансируется, получая средства в виде беспроцентных займов) разрешено «влить» в клуб £30 млн. Это примерно соответствует месячному фонду оплаты труда с учетом контрактов не только футболистов и тренеров, но и рядовых сотрудников клуба. Кроме того, «Челси» разрешено все же продавать билеты на домашние матчи. Правда, не все — запрет на реализацию билетов на домашние игры чемпионата Англии своим болельщикам сохраняется. А вот фаны гостевых команд смогут их приобретать. Также болельщикам «Челси» разрешено покупать билеты на выездные игры.

Напомним, что первоначальный санкционный режим предусматривал, что игры «Челси» смогут посещать только обладатели сезонных абонементов и лица, заранее купившие билеты на предстоящие игры команды. Но, например, на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (6 апреля) билеты заранее не продавались вовсе. Соответственно, возникла угроза того, что Stamford Bridge в еврокубковой игре останется пустым.

Другое дело, что средства, полученные от реализации билетов на игру Лиги чемпионов, «Челси» не достанутся — они будут переданы под контроль Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Аналогичная схема будет использована в других турнирах с участием «Челси», таких как Кубок Англии. Там также доходы лондонцев от реализации билетов будут поступать не клубу, а организаторам соревнований. Деньги же, полученные от продажи билетов на выездные игры чемпионата Англии с участием «Челси», будут перечислены хозяевам полей.

Ограничения на реализацию билетов — далеко не самая жесткая мера, введенная в отношении «Челси» в соответствии с санкционным режимом. Куда неприятнее то, что клубу перекрыли доступ к призовым и деньгам от телетрансляций. Также команде запрещена любая активность на трансферном рынке — ни купить, ни продать игроков «Челси» не может. Разрешено только обслуживать ранее подписанные соглашения. Например, об аренде игроков.

Нормализация ситуации возможна только после смены собственника клуба. Отвечающий за отбор заявок претендентов на покупку «Челси» инвестбанк Raine Group прекратил их прием. В общей сложности заинтересованность в покупке клуба высказали до 200 групп инвесторов. Но теперь Raine Group должен составить некий шорт-лист. Предполагается, что в него войдут не более четырех наиболее конкурентных заявок. Все они колеблются в диапазоне от £2 млрд до £2,7 млрд. Напомним также, что, согласно решению британских властей, средства, вырученные от продажи «Челси», господину Абрамовичу не достанутся. Впрочем, он и сам выражал намерение передать их на нужды лиц, пострадавших от событий на Украине.

Александр Петров