И смех, и стык

717 3 мин. ...

Главным неудачником отбора на чемпионат мира в Катаре стала та же сборная, которая получила этот статус в квалификации к предыдущему мировому первенству. Только теперь его дополнительно подчеркнул и усилил совсем свежий, лета прошлого года, триумф итальянской команды на чемпионате Европы, а также уровень выбившего ее в полуфинальном стыковом матче соперника. Им были македонцы, которые выглядели безнадежными аутсайдерами пары, но сумели одолеть фаворитов на чужом поле со счетом 1:0, забив единственный гол в концовке встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующие чемпионы Европы — футболисты сборной Италии — во второй раз подряд не сумели попасть на мировое первенство, проиграв стыковой матч аутсайдеру

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Действующие чемпионы Европы — футболисты сборной Италии — во второй раз подряд не сумели попасть на мировое первенство, проиграв стыковой матч аутсайдеру

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

После этого матча в Палермо итальянские игроки — Жоржиньо, Джорджо Кьеллини, Марко Верратти — повторяли и повторяли одни из те же слова: об опустошении, о ноющем сердце, о безумной тоске по упущенным шансам. А вслед за ними их повторяли заголовки газет, выходящих на их родине. Других слов наблюдавшим за игрой в голову не приходило и не могло прийти. Сумасшедший дальний удар Александра Трайковски в компенсированное время отправил македонцев сражаться 29 марта в финале стыкового мини-турнира с португальцами, а их оппонентов — переживать очередное крушение надежд. На несчастный случай происшедшее не походило — все было очевидно, куда очевиднее, чем четыре года назад, когда со сборной Италии случился такой же срыв.

Те, кому выпало освещать вылет сборной Италии, разумеется, не забыли о том, что и отборочную кампанию к предыдущему мировому первенству — российскому в 2018 году — она провалила, срезавшись в стыках на шведах. Но между этими двумя катастрофами — гигантская разница, которая нынешнюю делает только больнее.

Конфуз с итальянской командой перед чемпионатом мира в России тоже был шоком. Но прежде всего из-за ее бэкграунда, кричащего о фантастической живучести итальянцев, о том, что и в плохом состоянии они способны брать даже самые значимые титулы, а уж отбор к тем турнирам, в которых титулы разыгрываются, проходят как семечки щелкают. В том конфузе виделась железная логика и что-то наподобие очистительного эффекта. Ну, нельзя, в конце концов, так слепо верить в иррациональное, по-страусиному прячась от чересчур явно назревших проблем, от признания, что ставшая совсем уж скучной и несовременной, будто застряв в 1960-х, итальянская игра уже не «катит» на элитном уровне, и для крепкого противника, которому плевать на историю и авторитеты, вроде доставшихся в стыковых матчах шведов, она не представляет серьезной угрозы. После него было ясно, что делать: проводить радикальную, и кадровую, и смысловую, перестройку. Искать новых людей, новые идеи и новые подходы.

Конфуз с итальянской командой в марте 2022 года был примечателен в первую очередь тем, что ничего логичного в нем не найти. Перестройка была проведена — и успешная. Нашлись и новые футболисты, и новые схемы, и новые смыслы. С тренером Роберто Манчини сборная Италии из архаичной, символизирующей все скверные стороны футбольного консерватизма команды превратилась в команду, впитавшую все актуальные и важные тренды, в легкую и мощную команду, в которой во главу угла ставится не прочность, а свежесть. И логика была уже в ее золотом взлете на чемпионате Европы прошлым летом. Итальянцы чуть ли не впервые завоевали титул не вопреки проблемам, а потому что проблем почти что не было. Зато была подвижная линия атаки, активные фланги, мобильная и цепкая средняя линия. Ну, и по-прежнему крепкая оборона с надежным вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

А в попытках все же чем-то объяснить мартовский крах взгляд цепляется исключительно за что-то такое же иррациональное, как хранившиеся с футбольной древности до поздней осени 2017 года, когда состоялись стыковые матчи отбора российского чемпионата мира, представления об исключительной, ничем не пробиваемой итальянской живучести,— например, за невезение.

За два не реализованных Жоржиньо пенальти в выруливших к ничьим матчах со швейцарцами, обскакавшими сборную Италии в основном отборе. За ее незадачливость в играх с болгарами и уже в заключительном туре — с североирландцами, тоже завершившихся потерей фаворитами двух очков в каждой, а как раз столько — два балла — составило их отставание на финише от швейцарской команды, получившей прямую путевку в Катар. Он цепляется за жеребьевку стыков, которая, как казалось, умудрилась столкнуть итальянцев лбами с чемпионами Европы 2016 года португальцами, хотя два других мини-турнира оставила без безусловных грандов. И он, разумеется, цепляется за статистику их встречи со сборной Северной Македонии, сборной из седьмого десятка рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), просочившейся в стыковые встречи благодаря Лиге наций,— за эти 32 удара, нанесенных хозяевами по ее воротам, за их практически двукратное превосходство во владении мячом. И за ощущение, что и то обстоятельство, что статистика тут слегка лукавит и вообще-то македонцы держались не на тоненького, не на чудесных озарениях (озарение — это разве что про гол Трайковски), а вполне убедительно, не отменяет того факта, что они отчего-то прыгнули выше головы в самый неподходящий для чемпионов Европы момент, лишив мир сражения между победителями последних континентальных первенств. А президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину заставив отбиваться от вопросов об отставке Манчини и убеждать, что о недоверии к тренеру речь после такой осечки идти не может. Четыре года назад, когда федерация, реагируя на провал в квалификации, увольняла с поста наставника сборной Джанпьеро Вентуру, фактически объявляя о конце эпохи и кардинальном апгрейде, все и в самом деле было проще.

Алексей Доспехов