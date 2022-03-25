Из свежей почты

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Лера Агапова, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 175 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 26 тыс. руб.

Дочка родилась в срок, хорошо развивалась. А в год и четыре месяца у нее поднялась температура 39,4, начались судороги. В больнице дочка впала в кому, перенесла остановку сердца. МРТ показала поражение мозга. Когда Лера открыла глаза, ее перевели в краевую больницу, поставив диагноз «вирусный менингоэнцефалит неясной этиологии». Дочь потеряла все навыки: не двигалась, не фиксировала взгляд, не говорила. Все эти годы мы упорно лечимся. Лучшие результаты дает терапия в клинике в Москве. У Леры снизился тонус мышц, дочь все понимает, произносит слова. Однако не стоит и не ходит. Помогите продолжить лечение! Светлана Агапова, Красноярский край

Невролог Института медицинских технологий Елена Малахова (Москва): «Цель госпитализации — коррекция тонуса мышц, стимуляция функций мозга, развитие моторики и речи».

Леша Городнищев, 10 лет, синдром Крузона, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 238 740 руб.

Внимание! Цена лечения 394 100 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 131 360 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 24 тыс. руб.

У сына синдром Крузона — деформации костей лица и черепа. Он перенес несколько операций, после которых развивались осложнения. Русфонд оплатил реконструкцию черепа. После этого голова приобрела правильную форму, сын начал развиваться. Леша хорошо говорит, учится, у него есть друзья. Но лечение не закончено, у сына недоразвита верхняя челюсть, нижняя выступает вперед. Леша жует боковыми зубами. Ему предстоит еще одна операция на костях лица. С помощью Русфонда мы начали ортодонтическую подготовку, и сейчас ее нужно продолжить. Оксана Иванова, Чувашия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется продолжение лечения для подготовки к операции по фронто-орбитальному выдвижению».

Алдар Лопсан, 8 месяцев, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 181 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 200 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 16 тыс. руб.

Алдар родился с восемью переломами ребер и сломанной затылочной костью. Врачи сразу заподозрили патологию образования костей. Назначенное лечение не помогало, сын получил еще два перелома ручек. Я стала искать другие больницы и узнала о GMS Clinic. Там согласились помочь Алдару — провести комплексную терапию и физическую реабилитацию. Если все сделать правильно, количество переломов снизится, сын сможет развиваться. Но нам не оплатить такое дорогое лечение. Живем в селе, муж работает рыбаком. Туяра Лопсан, Республика Тыва

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Алдара тяжелый тип несовершенного остеогенеза. Максимально раннее начало лечения и реабилитации позволяет снизить количество спонтанных переломов и дает шанс на развитие».

Алина Дедова, 4 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 99 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 102 тыс. руб.

С самых первых дней дочка всегда спала, повернув голову вправо. На затылке появился скос. Еще и лоб с левой стороны выступил вперед. Нейрохирург выявил у Алины асимметрию черепа. Деформированные кости не дадут развиваться мозгу, он будет сдавлен, что повлечет нарушения зрения, слуха. Но ситуацию можно исправить — для этого надо пройти лечение специальными шлемами. Но самой мне его не оплатить. Дарья Дедова, Москва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Шлемы изготавливаются индивидуально с применением компьютерного моделирования. Ношение шлемов в течение шести-девяти месяцев обеспечит анатомически правильное формирование головы».

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