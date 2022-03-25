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12,935 триллиона рублей, или $154,8 млрд, составил на 1 марта 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц в рублях он сократился на 5%, в долларах — на 11,5%. Объем фонда составил 9,7% ВВП 2022 года (ликвидная часть — 7,3% ВВП). На счетах ФНБ в ЦБ находилось €38,6 млрд, £4,2 млрд, ¥600,3 млрд, 226,8 млрд юаней, 142 млн руб. и 406 тонн золота в обезличенной форме. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (530 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для финансирования инфраструктурных проектов — 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (295 млрд руб. и $2,4 млрд), в привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,475 трлн руб.) и «Аэрофлота» (31 млрд руб.), в евробонды Украины ($3 млрд).