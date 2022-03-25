Российского хоккеиста не пустили в Калифорнию

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Самой громкой сделкой, заключенной клубами НХЛ перед вступлением в силу в начале этой недели запрета на переходы игроков, стал обмен известного российского форварда Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс». Лига признала его недействительным, после того как выяснилось, что в контракте Дадонова имелся пункт, запрещающий отправлять его в десять клубов лиги, включая калифорнийский. Хоккеист остался в «Вегасе», для которого срыв сделки может оказаться сильным ударом. С помощью него он собирался разгрузить платежную ведомость, что дало бы возможность вернуться в строй на финише сезона лидерам команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вегас» не сможет разгрузить платежную ведомость, так как ему не разрешили обменять российского форварда Евгения Дадонова (№63)

Фото: Reuters «Вегас» не сможет разгрузить платежную ведомость, так как ему не разрешили обменять российского форварда Евгения Дадонова (№63)

Фото: Reuters

НХЛ объявила о том, что отменила одну из многочисленных сделок, заключенных в начале этой недели, непосредственно перед вступлением в силу запрета на переходы игроков в преддверии финишной части регулярного чемпионата. Это очень редкий в практике лиги случай.

ЧП произошло по итогам анализа сделки между «Вегасом» и «Анахаймом». Ее центральной фигурой был форвард Евгений Дадонов. 33-летнего Дадонова, известного хоккеиста, выступающего в НХЛ пять лет и успевшего поиграть в Северной Америке до появления в «Вегасе» прошлым летом за «Флорида Пантерс» и «Оттава Сенаторс», обменяли на защитника Джона Мура, нападающего Райана Кеслера, давно фактически завершившего карьеру и числившегося в заявке лишь формально, а также право выбора во втором раунде какого-то из двух драфтов — либо 2023, либо 2024 года. Вскоре, однако, выяснилось, что представители российского спортсмена обратились в Ассоциацию игроков НХЛ (NHLPA) с апелляцией по поводу трейда, считая его нелегитимным. Профсоюз, в свою очередь, передал дело на рассмотрение лиги, а та признала обмен недействительным, вернув Дадонова «Вегасу».

Причина отмены была любопытной. ESPN и TSN утверждают, что ею явился довольно типичный для североамериканских лиг пункт в личном контракте Евгения Дадонова о запрете на организацию перехода в ряд других команд без согласия самого хоккеиста. Договор на три года общей стоимостью $15 млн, истекающий через сезон, он заключил еще с «Оттавой». «Нежелательных» клубов в нем значилось десять. При этом, если верить североамериканским источникам, при обмене из «Оттавы» в «Вегас» менеджмент канадской команды не раскрыл содержание пункта партнерам по сделке и те находились в неведении относительного того, что не имеют права посылать Дадонова в том числе в «Анахайм».

Его генеральный менеджер Пэт Вербик сразу заявил, что, несмотря на то что «рассчитывал на помощь Евгения Дадонова как в текущем сезоне, так и в будущем», «уважает» решение НХЛ. Но в любом случае срыв обмена — удар для обоих участвовавших в нем клубов. Причем для «Вегаса» он, скорее всего, намного сильнее, чем для «Анахайма», упустившего шанс укрепить не слишком «глубокий» состав опытным и по-прежнему достаточно полезным, хоть и снизившим результативность (27 очков в 62 играх чемпионата), форвардом.

В данной ситуации важны экономические нюансы. Как известно, в НХЛ действует жесткий, не допускающий превышения потолок зарплат, установленный сейчас на отметке $81,5 млн. Он предельно затрудняет комплектование команд, оставляя минимум пространства для маневра. С этой точки зрения «Вегас» находится в ужасном положении: места под потолком у него практически нет, невзирая на то что из-под него временно выведены некоторые лидеры клуба, помещенные в список травмированных,— например, форвард Марк Стоун и защитник Алек Мартинес, чьи зарплаты, по данным CapFriendly, в текущем сезоне составляют соответственно $9,5 млн и $5,25 млн.

Между тем «Вегасу» срочно требуется усиление. Клуб, который перед стартом сезона входил в число фаворитов, в марте попал в полосу неудач и уже выпал из «зоны play-off», опустившись на четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. Чтобы включить звезд обратно в заявку, нужно «расчистить» платежную ведомость. Собственно, обмен Евгения Дадонова в «Анахайм» и был произведен прежде всего именно с этой целью.

Алексей Доспехов