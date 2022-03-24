Брокерам предложили попробовать торг

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В первый день торгов акциями после долгого перерыва на Московской бирже будут допущены 33 ценные бумаги крупнейших эмитентов. Участники рынка ждут кратковременного снижения котировок. Впрочем, прямой запрет коротких продаж и продаж со стороны нерезидентов, а также косвенная поддержка со стороны ФНБ могут привести к быстрому восстановлению рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После почти месячного перерыва с четверга, 24 марта, на Московской бирже возобновляются торги 33 акциями, входящими в индекс MOEX. Большинство опрошенных участников рынка ожидают, что в первый торговый день будет наблюдаться повышенная волатильность. В начале торгов брокеры ожидают заметного снижения котировок. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко объясняет это исполнением маржин-коллов. Это потребуется для закрытия длинных позиций ряда клиентов, сформированных по состоянию на 25 февраля. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров также не исключает в первый день торгов обязательные продажи сформированного брокерскими компания обеспечения со стороны НКЦ, как это было на рынке ОФЗ (см. “Ъ” от 22 марта). Однако, по его словам, оценить объем таких продаж достаточно сложно. «Никакие брокеры не раскрывали информацию о том, что у них потенциальный объем проблемных позиций»,— указывает эксперт. При этом он отмечает, что объем операций репо под залог акций составляет более 10% от объема всех операций, «так что сложности могут возникнуть».

Итоги торгов акциями на Московской бирже 25 февраля 2022 года Выйти из полноэкранного режима Название Последняя цена (руб.) Объем торгов (млрд руб.) Количество сделок (тыс. шт.) Сбербанк 130,5 51,77 670,6 «Газпром» 238 46,88 446,8 «Роснефть» 308 10,32 232,3 ЛУКОЙЛ 5153,5 10,10 101,8 ГМК «Норильский никель» 20000 9,19 62,7 АЛРОСА 86 6,17 168,9 ВТБ 0,01973 4,46 225,3 Сбербанк пр. 131,45 4,25 152,2 «Магнит» 3100 4,12 70,4 НЛМК 187,5 3,93 96,9 «Полюс» 11124 3,13 30,3 «Русал» 62,3 2,92 87,1 «Северсталь» 1410 2,77 86,1 НОВАТЭК 1269 2,58 52,6 Московская биржа 99,37 2,35 77,5 ММК 48,35 2,28 86,7 «Сургутнефтегаз» пр. 31,7 1,83 33,4 АФК «Система» 12,452 1,61 50,2 «Интер РАО» 2,85 1,57 64,4 «Сургутнефтегаз» 22,295 1,53 27,7 «Татнефть» 374,9 1,48 48,6 МТС 235 1,37 40,7 «Фосагро» 5145 1,30 27,2 «Аэрофлот» 36,8 1,01 75,3 ПИК 502 0,93 55,8 «Детский мир» 85,6 0,80 46,2 «Транснефть» пр. 150000 0,78 4,1 «РусГидро» 0,7 0,57 25,3 Эн+ Груп 628 0,48 17,5 «Татнефть» пр. 332 0,45 42,8 «Ростелеком» 71 0,44 22,5 ФСК ЕЭС 0,091 0,39 21,7 МКБ 5,157 0,37 10,3 Открыть в новом окне Указаны акции, по которым возобновляются биржевые торги с 24 февраля 2022 года. пр.— привилегированные акции. По данным Московской биржи.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов в части рисков не исключает также «эмоциональные продажи по крайне низким, неадекватным ценам под влиянием негативного информационного фона». Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков прогнозирует просадку на 10–30% по различным бумагам от уровней закрытия 25 февраля.

Впрочем, несмотря на короткий торговый день (с 9:50 до 14:00), участники рынка ожидают роста котировок во второй половине торгов.

Георгий Ващенко указывает, что «на ОФЗ был высокий спрос со стороны частных инвесторов (см. “Ъ” от 23 марта.— “Ъ”), на акции он еще намного больше». Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин не отмечал за месяц, прошедший без торгов, желающих продать акции, и из внебиржевых торгов последних дней следует, что «спрос на акции располагается на уровнях закрытия, а предложение говорит о нежелании расставаться с акциями дешевле, чем на 10–20% выше закрытия».

При этом поддержку фондовому рынку оказывает целый ряд факторов. В частности, брокеры указывают на действующий запрет коротких продаж, т. е. продаж ценных бумаг, взятых взаймы, с расчетом на снижение их курса, а также запрет на операции нерезидентов. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев ожидает, что покупатели сосредоточатся на акциях сырьевого сектора с высокой долей экспортной выручки, которая не попала под санкции,— прежде всего эмитентов нефтегазовой отрасли и цветной металлургии. При этом он отмечает, что более 50% в индексе MOEX приходится на долю экспортеров, и потому он после затянувшейся паузы может вырасти относительно 25 февраля. По словам господина Леснова, «фундаментальная недооцененность российских активов сейчас очевидна, поэтому текущий апсайд быстро реализуется, рынок вырастет».

Кроме того, Георгий Ващенко не исключает, что ряд эмитентов начнет скупать свои акции. Однако такое решение должен принять совет директоров, и оно должно быть заложено в бюджет. Господин Дорожкин отметил, что российские эмитенты (особенно экспортеры без долговой нагрузки) «в быстром порядке согласовывали обратный выкуп своих подешевевших акций, чем, несомненно, окажут поддержку рынку».

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, в интервью «Парламентской газете» 25 февраля 2022 года: «Сейчас… хороший период для покупки российских активов, российских акций, облигаций, потому что они упали резко, подешевели».

Вместе с тем открытым остается вопрос участия в торгах ВЭБ.РФ, который получил право потратить до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций. В Минфине отказались комментировать эту тему, ВЭБ на запрос “Ъ” не ответил. ЦБ также не стал отвечать на вопрос о возможных мерах господдержки. Господин Кочетков отмечает, что «интереса к запредельному падению рынка у регулятора нет, но желающих выйти может оказаться достаточно много». Дмитрий Александров отметил, что подготовка к участию ВЭБа велась с первых дней остановки торгов, но ни Банк России, ни сам ВЭБ не проводили совестных интервенций, как это было перед открытием рынка ОФЗ. По мнению эксперта, если бы все было готово, «соответствующие сообщения и акты были бы опубликованы». В кризис 2008 года ВЭБ также участвовал в поддержке рынка. Однако он не присутствовал на рынке постоянно, а заявки на покупку от него появлялись лишь в самом конце торговой сессии в ограниченном объеме.

Андрей Кочетков полагает, что увеличение времени торгов произойдет, когда будут «расчищены маржинальные обязательства клиентских счетов и брокеров». При этом Дмитрий Александров считает, что торги корпоративными облигациями могут начаться со следующей недели. Однако «решение по этому сегменту может зависеть от объема проблемных операций», так как эти бумаги активно закладывались в качестве обеспечения в НКЦ.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев