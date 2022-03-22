ОФЗ продались оптом

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Первый день торгов гособлигациями закончился для клиентов крупного брокера «Универ Капитал» убытком свыше 173 млн руб. и потерей всего портфеля ОФЗ. Как пояснили эксперты, такая ситуация возникла из-за хранения бумаг брокера и клиентов на общем счете. Случай может оказаться не единичным, предупреждают они, и с открытием торгов акциями и корпоративными облигациями рынок может увидеть новые принудительные продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ИК «Универ Капитал» сообщила в письме клиентам (его подлинность подтвердили в компании), что в первый день торгов ОФЗ, 21 марта, Национальный клиринговый центр (НКЦ) продал все гособлигации ее клиентов. В письме сказано, что ценных бумаг лишились 82 клиента, при этом всего семь из них находились в состоянии маржин-колла. «Клиентские активы были распроданы по минимальным ценам дня»,— отмечается в письме, а сумма от продажи ОФЗ составила 1,085 млрд руб., тогда как оценка этих бумаг по итогам закрытия торгов составила 1,259 млрд руб. Безвозвратные убытки клиентов в компании оцениваются в 173,8 млн руб.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитала» Артем Тузов пояснил “Ъ”, что компания пытается урегулировать сложившуюся ситуацию с ЦБ.

На вопрос о том, возможно ли решение проблемы в суде, он ответил, что «руководство компании рассматривает все возможные варианты развития событий». В ЦБ от комментариев отказались.

Московская биржа в своем Telegram-канале пояснила, что у «Универ Капитала» образовалась задолженность по сделкам, заключенным до 28 февраля, поэтому сейчас брокер не может совершать их сам. НКЦ, как сказано в сообщении, «реализовал обеспечение участника торгов по рыночной цене для исполнения обязательств перед остальными участниками торгов и обеспечения устойчивости финансовой системы в целом». При этом на бирже подчеркнули, что брокер не воспользовался возможностью сегрегированного учета клиентских активов.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев пояснил, что в большинстве случаев ценные бумаги и денежные средства разных клиентов находятся на одном счете брокера. Их распределение между клиентами, по его словам, осуществляется по записям внутреннего учета. В этом случае, кто бы из клиентов ни совершил сделку, обеспечением будут выступать все активы на общем торговом счете. У клиента, по словам господина Тимофеева, есть право потребовать открытия отдельного торгового счета, однако пользуются этой возможностью немногие: она связана с дополнительными расходами на ведение счета, также клиент лишается возможности совершать маржинальные и необеспеченные сделки.

Обеспечение, которым могут выступать денежные средства и ценные бумаги, брокер депонирует для торгов на бирже, пояснил руководитель управления риск-менеджмента АО «Финам» Геннадий Кузнецов.

При этом, по его словам, для совершения сделок необязательно иметь полное обеспечение — достаточно части в соответствии с риск-параметрами. Господин Кузнецов предполагает, что из-за резкой переоценки обязательств и риск-параметров обеспечения оказалось недостаточно.

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, «Универ Капитал» активно предлагал клиентам маржинальную торговлю, то есть кредитовал их под залог ценных бумаг. Аналогичным образом, по его словам, компания поступала и с единой позицией брокера, передавая собственные и клиентские активы в обеспечение НКЦ и получая долговую ликвидность.

Господин Тимофеев отмечает, что многие брокеры перед возобновлением организованных торгов стремились максимально урегулировать позиции клиентов, рассчитаться по ранее заключенным сделкам, проводя зачет встречных обязательств (см. “Ъ” от 17 марта). Однако, по словам Геннадия Кузнецова, такие сделки скорее позволили «выровнять какие-то перекосы внутри финансовых групп».

Другая проблема отсутствия сегрегации счетов — нехватка знаний того, как обстоят дела внутри брокера даже при благополучности его позиции перед НКЦ, отметил господин Кузнецов.

По его словам, если на убытки клиентов не хватит капитала брокера, то проблемы возникнут уже на уровне профучастника. Алексей Тимофеев отметил, что во избежание подобных ситуаций брокеры внедряют системы управления рисками, однако в период повышенной волатильности рынка недостатки таких систем «дают о себе знать».

Эксперты подчеркивают, что распродажи затронули гособлигации, потому что торги открылись пока только по ним. Алексей Тимофеев полагает, что такая ситуация возможна с другими ценными бумагами. При этом Геннадий Кузнецов надеется, что при запуске других инструментов будет учтен опыт ОФЗ и аукцион будет либо сделан более продолжительным, либо в нем не будут проводить процедуры ликвидации.

Ксения Куликова