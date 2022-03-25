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Коммерсантъ FM
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Оплачено лекарство для Нуруллаха Буртиева

18 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю 14-летнего Нуруллаха Буртиева. У мальчика бета-талассемия, при которой разрушаются эритроциты. Нуруллаха может спасти пересадка костного мозга. Но сначала надо уменьшить селезенку — для этого требуется дорогой препарат джакави. Рады сообщить: вся необходимая сумма (997 280 руб.) собрана. Родители Нуруллаха благодарят всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Нуруллах Буртиев

Нуруллах Буртиев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Нуруллах Буртиев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 18 марта 25 017 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Калмыкия», «Лотос», «Пенза», «Томск», а также 152 региональных СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 24 522 660 руб.

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