Полковники потеряли свободу, но сохранили погоны

К 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. каждого приговорил Мосгорсуд полковников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева. Суд признал доказанным, что оперативник столичного УЭБиПК и его коллега из ГУСБ МВД получили 20 млн руб. от Андрея Чеснокова за прекращение проверок АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», в котором тот занимал руководящую должность. Последний, кстати, сам является фигурантом дела о многомиллионных хищениях при возведении объектов Минобороны. Экс-полицейские свою вину категорически отрицают, настаивая, что стали жертвой провокации со стороны бизнесмена, который таким образом уже якобы не раз прекращал проверки со стороны силовиков тех сделок, в которых участвовал.

Приговор огласил судья Олег Музыченко, который и ранее рассматривал громкие коррупционные дела, в частности в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника СКР Михаила Максименко. Он признал Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева виновными и назначил им наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 100 млн руб. каждому. При этом обоим запрещено после освобождения в течение десяти лет занимать должности на госслужбе. Однако званий полковников полиции их лишать не стали. При этом суд постановил вернуть осужденным изъятые у них телефоны, про другое имущество и крупные суммы денег, которые были арестованы в рамках расследования, при оглашении приговора сказано не было. Адвокаты сообщили “Ъ”, что подождут мотивировочной части судебного решения, чтобы разобраться с этим вопросом, при этом они отметили, что считают приговор незаконным и необоснованным и будут его обжаловать.

Процесс по этому делу с перерывами продолжался несколько месяцев. В прениях сторон гособвинение заявило, что считает вину Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) полностью доказанной, и просило приговорить каждого из них к 12 годам строгого режима и штрафу в размере 200 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывшие заместитель начальника 11-го отдела управления «Ц» (курирует центральный аппарат МВД) главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ Дмитрий Атаев и начальник 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части московского УЭБиПК Евгений Кашматов были задержаны сотрудниками «антикоррупционного» управления «М» ФСБ 7 декабря 2018 года. Вскоре следователи ГСУ СКР по Москве предъявили им обвинение, полицейских заключили под стражу. По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года полковники Атаев и Кашматов получили через своего знакомого Тимура Дзусова 17 млн руб. от представителей топ-менеджера компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова за «прекращение проверочных мероприятий» по подозрению о неуплате налогов. Как рассказывал “Ъ”, речь шла о возможном привлечении бизнесмена к уголовной ответственности за неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Однако поскольку якобы требуемая полицейскими сумма превышала размер неустойки, то господин Чесноков и его помощники решили обратиться с заявлением в ФСБ.

Тимур Дзусов, судя по судебным базам, сразу пошел на сделку со следствием и дал признательные показания.

По некоторым данным, его не стали брать под стражу, его дело Мосгорсуд в особом порядке рассмотрел в январе этого года и приговорил всего лишь к четырем годам лишения свободы без штрафа, хотя грозило ему куда более суровое наказание.

Полковники Атаев и Кашматов свою вину во взяточничестве категорически отрицали и на следствии, и в суде. По некоторым данным, одним из основных аргументов защиты в пользу невиновности экс-полицейских являются сомнительные махинации руководства «ЭМК-Инжиниринг», по обвинению в которых сам Андрей Чесноков был арестован Тверским райсудом Москвы. Следственный департамент МВД вменяет ему в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по версии следствия, он может быть причастен к хищению почти полумиллиарда рублей из средств Главного военного строительного управления Минобороны при возведении различных военных объектов. Сейчас в столичном арбитраже рассматривается 59 исков к «ЭМК-Инжиниринг», а общая сумма внесенных в реестр требований составляет около 6 млрд руб. Кстати, банкротство компании также выглядит сомнительно, так как иск подал некий ИП на сумму немногим более 400 тыс. руб., когда на счетах «ЭМК-Инжиниринг» был 1 млрд, но расплатиться последнее не посчитало нужным.

Мало того, на днях МВД сообщило о том, что еще один бывший руководитель «ЭМК-Инжиниринг» помещен под домашний арест по делу о хищении 700 млн руб., выделенных на строительство зон хранения в Камчатском крае. Кроме того, по неподтвержденным данным, расследуется и дело в отношении «неустановленных лиц» из руководства фирмы и сотрудничавших с ней структур, которые могут быть причастны к хищению порядка 5,5 млрд руб. из оборонных средств. В этом случае речь якобы может идти и о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Что касается осужденных, то полковник Атаев и сотрудничавший со следствием Тимур Дзусов знают друг друга со времени учебы в военном вузе. Затем первый пошел на службу в МВД, где познакомился с Евгением Кашматовым, а Тимур Дзусов — в наркоконтроль. Последний затем ушел в бизнес и познакомился с помощником господина Чеснокова Алексеем Паком. Двое последних вместе с Сергеем Штыковым и заявили в ФСБ о вымогательстве у них взятки Тимуром Дзусовым. Источники “Ъ” рассказывают, что в то время господин Дзусов имел крупные долги, гарантом возврата которых был полковник Атаев.

Первые два транша из предполагаемой взятки — 2 млн и 4 млн руб.— по некоторым данным, так и остались у Тимура Дзусова.

А затем он уже под контролем ФСБ повез «куклу» со €150 тыс. полицейским. Представитель полковника Кашматова рассказал, что тот привезенные Тимуром Дзусовым деньги брать отказался, поскольку повлиять на ход и результаты проверки «ЭМК-Инжиниринг» он не мог. Что впоследствии и сообщил СКР. А господин Атаев обсуждал с Тимуром Дзусовым сроки возврата последним долгов (что подтверждает аудиозапись) и даже не заметил, как последний оставил в его машине пакет с деньгами. В окружении бывших полицейских считают, что их задержание было заранее спланированной операцией, а сам материал проверки «ЭМК-Инжиниринг» УЭБиПК после их задержания надолго осел в сейфе следователя.

Сергей Сергеев