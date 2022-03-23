Мосгордума обратится в полицию

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На пленарном заседании Мосгордумы в среду ожидается отчет начальника Главного управления МВД по Москве Олега Баранова о работе за 2021 год. Как и в случае с отчетом мэра, у депутатов будет возможность задать руководителю главка МВД по три вопроса от фракции. Оппозиционеров, в частности, беспокоит бездействие полицейских в некоторых ситуациях, борьба с так называемыми «закладками» и применение насилия к протестующим. Вопросы «Единой России» “Ъ” выяснить не удалось, а внефракционным депутатам задать вопросы разрешили только письменно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

23 марта депутаты Мосгордумы заслушают ежегодный отчет начальника Главного управления МВД по Москве Олега Баранова. После этого у них будет возможность задать докладчику по три вопроса от фракции. Оппозиционеры охотно поделились с “Ъ” темами, которые они намерены поднять.

Коммунисты планируют спросить господина Баранова, какие меры будут приняты к полицейским, которые осенью 2021 года, сразу после выборов в Госдуму, задержали более 100 участников встреч с депутатами и кандидатами в депутаты, посчитав их несогласованными акциями протеста. Второй вопрос КПРФ будет посвящен борьбе москвичей против уплотняющейся застройки и нападениям на них со стороны сотрудников ЧОПов: депутаты хотят узнать у Олега Баранова, почему коммерческие структуры «практически подчиняют своим интересам государственные органы в виде той же полиции» и что нужно предпринять для недопущения подобных случаев. Третий вопрос от фракции касается недостатков службы участковых уполномоченных и мер по усилению данного направления в работе полиции.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев спросит у господина Баранова, какие новации применяются в борьбе с «закладками» наркотиков и ведется ли статистика реагирования полиции на звонки горожан о предполагаемых распространителях и потребителях таких «услуг». Второй вопрос будет посвящен бездействию полицейских: по словам господина Яндиева, к нему поступают жалобы граждан о том, что при обращении в отдел полиции с заявителей берут показания, но дальнейших следственных действий не проводят, в том числе и по сигналам о торговле алкоголем в ночное время. Третий вопрос касается мигрантов и их жилья — а именно ситуаций, когда полицейские по обращениям граждан приходят проверять такие жилые объекты, но сворачивают проверку после того, как им не открыли дверь.

От «Яблока» вопросы зададут Сергей Митрохин и Дарья Беседина. Первый касается публикаций ряда СМИ о возможном участии Олега Баранова в охоте в Тверской области 17 января, в ходе которой был ранен из ружья местный житель. Депутат также спросит главу ГУВД, почему полицейские «бездействуют в Троицком лесу, на других строительных объектах, где москвичей, защищающих свои дворы и парки от часто незаконной застройки, избивают чоповцы». А госпожу Беседину интересует, какую ответственность понесли полицейские за применение насилия и, в частности, использование резиновых дубинок и электрошокеров против участников акций в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. Кроме того, лидер фракции Максим Круглов во время выступления по итогам отчета планирует напомнить Олегу Баранову об обращении на его имя по поводу недопустимого, по мнению «яблочников», поведения полицейских в ОВД «Братеево» в отношении задержанных на акции против военной операции на Украине 6 марта (аудиозапись, на который слышны угрозы, удары и нецензурная брань, передала в СМИ Александра Калужских).

Получить вопросы фракции «Единая Россия» “Ъ” не удалось, но в дружественном единороссам депутатском объединении «Моя Москва» поделились с “Ъ” своими планами. Там намерены спросить Олега Баранова, поддерживает ли он инициативу по подключению полиции к охране покоя горожан от шумных соседей, ремонтов, строек под окнами, загрузок-разгрузок, уличных зазывал и тому подобного шума. Второй вопрос «Моя Москва» задаст о рейдерских захватах многоэтажных гаражных комплексов и паркингов, когда собственникам навязываются неправомерные услуги управления и взимания платы, блокируется въезд. А третий вопрос коснется незаконных захватов квартир москвичей при бездействии сотрудников полиции.

Три внефракционных депутата (бывшие члены КПРФ Елена Шувалова и Дмитрий Локтев, а также вице-спикер, тележурналист Андрей Медведев) не вправе задавать вопросы устно, но могли обратиться к главе ГУВД письменно, и тот обещал письменно же им ответить, рассказала “Ъ” госпожа Шувалова, которая свои вопросы уже отправила.

«Но важно же, чтобы вопросы прозвучали, чтобы их услышали, а у нас независимым депутатам все крантики перекрыли»,— посетовала она. При обсуждении обычных законопроектов независимые депутаты могут высказываться, но для этого им надо соблюдать регламент и очередность, добавила Елена Шувалова: «У нас на троих даже есть группа в WhatsApp, мы координируем свои действия. Мы ладим между собой, но с точки зрения закона и государства это противоестественно, потому что мы с Дмитрием Локтевым коммунистической направленности, а Андрей Медведев обычно защищает решения власти».

Елена Рожкова