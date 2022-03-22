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Экспорт нефти как ветром сдуло

Шторм на Черном море повредил отгрузку в Европу

Минэнерго на фоне санкций Запада и растущих цен на нефть сообщило о неожиданной и критичной поломке оборудования для экспорта нефти Каспийского трубопроводного консорциума из Новороссийска. Повреждение двух из трех выносных причальных устройств вследствие шторма может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 млн баррелей в сутки. Ремонт, по разным оценкам, может затянуться от трех недель до двух месяцев, во время которых поставщикам и потребителям придется искать альтернативные маршруты поставок. По оценкам экспертов, в наибольшей степени от прекращения отгрузок могут пострадать страны юга Европы, а также США.

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

В результате шторма Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) придется вывести из эксплуатации для ремонта два поврежденных выносных причальных устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Как сообщил журналистам глава компании Николай Горбань, в этом случае отгрузка нефти на экспорт в Европу снизится втрое или даже вообще остановится, если ремонт продлится долго.

В 2021 году план прокачки по КТК составлял 67,5 млн тонн, то есть около 5,6 млн тонн в месяц.

Если поставки снизятся втрое, мировой рынок может потерять 1 млн баррелей в сутки в условиях, когда цены на нефть стабильно превышают $110 за баррель Brent.

Заявление о поломке произошло в тот момент, когда из-за санкций и нежелания западных покупателей брать российскую нефть дисконт Urals по отношению к Brent достиг рекордных $32,6 за баррель (данные Platts на 21 марта на базисе Новороссийска). Смесь КТК, состоящая в основном из казахстанских сортов, была для рынка возможной альтернативой Urals, однако теперь доступ к ней крайне ограничен. Вероятно, это должно привести к росту интереса к покупке Urals.

КТК протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год является основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана, на который приходится более 80% экспорта на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами. Акционерами консорциума выступают:

  • Россия (31%),
  • Казахстан (20,75%),
  • Chevron (15%),
  • ЛУКОЙЛ (12,5%),
  • Exxon (7,5%),
  • Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) и ряд миноритариев.

В качестве минимального срока восстановления устройств в КТК назвали три недели, в течение которых грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты транспортировки нефти. Если погодные условия будут неблагоприятными, а также будет задержка с приходом танкера для промывки линий, то ремонт может затянуться. Сейчас, как уточнил господин Горбань, все необходимые для ремонта ВПУ материалы и оборудование есть в наличии. Но, признал он, в перспективе КТК может столкнуться с перебоями поставок иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала, так как многие поставщики уже отказываются работать с консорциумом.

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Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ремонт причальных устройств может занять 1,5–2 месяца. Чиновник отметил, что Россия заинтересована в восстановлении полноценной работы КТК в максимально сжатые сроки и будет делать «все возможное, чтобы устранить эти потенциально серьезные последствия».

Павел Сорокин, замминистра энергетики РФ, 22 марта:

«Это могут быть очень серьезные сроки ремонта, это может быть и полтора-два месяца. И естественно, при такой продолжительности восстановительных работ мы говорим о потенциальной потере до 80% отгрузки, то есть до 1 млн баррелей в сутки».

Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что при выходе из строя двух ВПУ отгрузка по КТК может быть снижена в четыре раза. При этом Казахстан может направить невостребованные объемы транзитом через Россию в Усть-Лугу или в порты Прибалтики с выходом на рынки Северо-Западной Европы. Еще один вариант — грузить танкеры на Каспии, пересекать море, разгружаться в Баку и сдавать нефть в нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан, поясняет эксперт. Но, уточняет он, последний вариант будет дорогостоящим.

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По словам эксперта, проблемы от снижения прокачки по КТК могут возникнуть у стран Юго-Западной Европы, прежде всего у Италии, Франции, Испании и Португалии. Могут также частично пострадать США, куда шло около 10% годовых объемов смеси КТК, так как страна сильно ограничила доступный перечень поставщиков, исключив Венесуэлу, Иран и Россию. Выпадение из портфеля еще одного экспортера может привести к всплескам на американском рынке нефтепродуктов. Игорь Юшков также отмечает, что перебои неминуемо скажутся на ценах на мировом рынке, однако эффект будет зависеть от длительности ремонта оборудования.

Ольга Мордюшенко

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