Эсеры вышли на борьбу с «вредителями»

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Палата депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) запустила сайт проекта #СпросимБастрыкина, где собирает вопросы граждан о «вредителях государства», чтобы затем направить соответствующие депутатские запросы в Следственный комитет России (СКР). По словам инициатора проекта депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, в первый же день получено около 200 обращений, а наиболее популярными стали вопросы о росте цен на сахар и бумагу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов (справа) и член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов (справа) и член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главную цель запущенного 21 марта сайта его создатели объясняют в приветствии для посетителей: «Дорогой товарищ! Россия взяла курс на импортозамещение. Но недавно выяснилось, что не все ответственные чиновники ему следовали. В руках врагов оказались стратегические технологии и ресурсы нашей страны. У вас есть вопрос, почему не летают "Илы"? Почему не едут "Стрижи"? Почему во власти Запада оказались наши валютные резервы и умы некоторых сотрудников гостелеканалов? Кто поднимает цены на сахар или гречку? У вас есть еще вопрос? Задайте его здесь! С помощью главы Следственного комитета Александра Бастрыкина мы ответим на него!»

Инициатор проекта депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (ему передал свой мандат сопредседатель СРЗП Захар Прилепин) уже написал ряд запросов на имя главы СКР.

В частности, он попросил господина Бастрыкина оценить действия руководства Центробанка, разместившего золотовалютные резервы России в юрисдикции западных стран. Также у депутата возникли вопросы к руководству РЖД, которое заключало контракты на техобслуживание скоростных поездов «Стриж» с иностранным подрядчиком, что привело к невозможности их использовать в условиях западных санкций. Еще один запрос господина Кузнецова посвящен тяжелой ситуации в авиационной промышленности: в этом, по его мнению, может быть виноват бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который «фактически остановил программу импортозамещения» (напомним, господин Дворкович недавно высказался против спецоперации на Украине, заявив о недопустимости использования «военных средств для решения политических конфликтов»). И наконец, депутат Кузнецов попросил главу СКР оценить кадровую политику «Первого канала», где работала редактором Марина Овсянникова, развернувшая антивоенный плакат в прямом эфире программы «Время».

Дмитрий Кузнецов рассказал “Ъ”, что уже в первый день появилось около 200 обращений граждан: одни просто ругались и говорили о наболевшем, но другие задавали «конструктивные вопросы» — например, «нет ли измены или халатности в отношении роста цен на сахар и на бумагу». «Может быть, люди, принимающие решения, чего-то не учли, а может быть, все дело в обстоятельствах непреодолимой силы»,— рассуждает депутат.

Он подчеркнул, что #СпросимБастрыкина — гуманистический проект, который сделан «не для того, чтобы пойти и расстрелять, а для того, чтобы мотивировать чиновников измениться или, если они не готовы меняться, оставить свой пост».

Господин Кузнецов также сообщил, что авторы проекта — «гуманисты не только по отношению к потенциальным виновным, но и по отношению к силовым органам», поэтому до того, как отправить обращения главе СКР, эсеры будут сами проводить юридическую проверку. Кроме того, депутат заверил, что проект коснется только чиновников, принимающих решения, которые должны будут почувствовать, что народ «следит за ними»: «Наше спасение не в том, что мы врагов найдем и расстреляем, а в том, чтобы люди, принимающие решения — чиновники, капиталисты,— научились думать о народе и работать на благо родины».

Оценивая инициативу СРЗП, политолог Алексей Макаркин отмечает, что раньше подобными вещами занимался «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), но сейчас он резко уменьшил свою активность. «Такое ощущение, что эсеры хотят поиграть на этой площадке, причем вряд ли они будут затрагивать какие-либо неприкосновенные фигуры. В то же время если они назовут каких-нибудь региональных чиновников, то здесь могут напомнить о себе без каких-либо серьезных рисков для себя»,— рассуждает эксперт. По его мнению, инициатива поможет СРЗП привлечь к себе внимание, но вряд ли будет результативной с точки зрения наказания виновных, ведь если к «Единой России» и ОНФ относились как к околовластным структурам, то в данном случае речь идет все-таки о парламентской оппозиции. В то же время господин Макаркин допускает, что кто-то может попытаться использовать эту площадку для сведения счетов — например, передав на сайт информацию про чиновника, которая на самом деле связана с аппаратными играми, конкуренцией или «войной компроматов». «Поэтому у партии есть проблема: она может либо это игнорировать, и тогда люди будут обижаться, либо может в это втянуться, и тогда обидится государство. Скорей всего, СРЗП будет стараться соблюсти баланс, но может и промахнуться»,— заключает политолог.

Ксения Веретенникова