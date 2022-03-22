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Коммерсантъ FM
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Бытовая химия стала организованной

Закончено дело обвиняемых в обмане известнейшего решальщика

По данным “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР закончило расследование скандального уголовного дела о мошенничестве, потерпевшим по которому признан известный решальщик и юрист Денис Шапиро (Дионисий Золотов). Воспользовавшись тем, что господин Шапиро находился в заключении, полагает следствие, партнеры похитили его долю в производстве и оптовой продаже бытовой химии под брендами Unicum, B&B, Easywork и проч., нанеся ущерб на сумму около 3,5 млрд руб. Попытка обвиняемых доказать, что они сами пострадали от рейдерского захвата и коррупционной заинтересованности следствия в определенном исходе дела, не увенчалась успехом. Материалы передали только в вышестоящий следственный орган, который и довел их до суда.

Якова Босинзона и Александра Савоськина окончательно обвинили в мошенничестве

Якова Босинзона и Александра Савоськина окончательно обвинили в мошенничестве

Фото: Коммерсантъ

Якова Босинзона и Александра Савоськина окончательно обвинили в мошенничестве

Фото: Коммерсантъ

Следователь ГСУ СКР предъявил совладельцам холдинга B&B по производству и оптовой продаже бытовой химии Александру Балаховскому и Якову Босинзону, а также гендиректору компании Александру Савоськину обвинения в окончательной редакции в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 180 УК РФ), злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, и легализации доходов, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

При этом следует отметить, что первоначально уголовное дело расследовалось СУ СКР по Южному округу Москвы, но после многочисленных жалоб обвиняемых и их защитников разбирательство для объективности передали в следственный главк. Впрочем, и его представители согласились с выводами окружных коллег.

По версии следствия, в 2014 году господином Шапиро было приобретено 30% в уставном капитале ООО «Бест Клин» — обществу принадлежали товарные знаки «Уникум», Easywork, Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех и проч., под которыми выпускается бытовая химия. Чуть позже он был избран гендиректором ООО, которое вошло в образованный тогда же холдинг В&В. Вскоре после этого, однако, господин Шапиро оказался в заключении за мошенничество, а из СИЗО вышел только в мае 2019 года.

Воспользовавшись этим, полагает следствие, обвиняемые перерегистрировали на подконтрольную им компанию BellaBen-Balur (Будапешт) товарные знаки и промышленные образцы, нанеся их совладельцу Шапиро ущерб в особо крупном размере.

А чтобы завуалировать свою преступную деятельность, говорится в обвинении, господа Босинзон, Балаховский и Савоськин не позднее лета 2017 года инициировали процедуру банкротства «Бест Клина». В рамках рассмотрения гражданского дела в Арбитражном суде Московской области 16 апреля 2018 года ООО было ликвидировано. В дальнейшем, «оставаясь безнаказанными», они продолжили использование чужой интеллектуальной собственности, выпуская под данными брендами промышленные товары и реализуя их. Указанными действиями обвиняемые, подсчитало следствие, причинили ООО «Бест Клин» ущерб на сумму 3 млрд 490 млн 550 тыс. 099 руб., а лично господину Шапиро — в виде 30% доли его имущественного права на сумму чуть более 1 млрд руб.

Свою вину никто из фигурантов не признал, а их адвокаты пообещали обжаловать законность следственных действий, отмечая, в частности, что с господином Балаховским, находящимся в отличие от подельников под домашним арестом, они необоснованно проводились в больнице. Впрочем, следует отметить, что врачи дали на это свое согласие.

Еще одна обвиняемая, Олеся Каплистая, возглавлявшая выпуск бытовой химии в В&В, объявлена в международный розыск — ее уголовное преследование вскоре будет выделено в отдельное производство.

Защитники обвиняемых считают, что их клиенты стали жертвами рейдерского захвата, а следствие по делу, проведенное с обвинительным уклоном, могло быть заинтересовано в этом потерпевшей стороной.

«Следствие собрало достаточно неопровержимых доказательств причастности фигурантов к инкриминируемым им преступлениям»,— сообщил, в свою очередь, “Ъ” адвокат потерпевшего Роман Кандауров. «Помимо результатов различных экспертиз, в том числе почерковедческой, финансово-экономической, компьютерной и т. д., их вина подтверждается многочисленными показаниями свидетелей из числа сотрудников предприятия, которые все в той или иной степени указали на фальсификацию и уничтожение документов, подлог, угрозы со стороны руководства в случае, если сотрудники не сделают то, что хотят владельцы бизнеса».

Как химики злоупотребили с решальщиком

По словам защитника, из уголовного дела также выделены материалы в отношении как основных фигурантов, так и их вероятных пособников, в том числе дочери Александра Балаховского и жены Якова Босинзона Татьяны, в действиях которых усматриваются признаки ст. 210 УК — организация преступного сообщества или участие в нем. «Еще предстоит разбирательство вокруг активов холдинга, часть из которых была выведена за границу»,— добавил господин Кандауров. Кроме того, представители потерпевших обратились в СКР и квалифколлегию судей Москвы с просьбой разобраться в действиях судьи Чертановского суда Людмилы Зиньковской, которая уже после передачи дела из СУ СКР в ГСУ вынесла решение об отказе в заочном аресте госпожи Каплистой. И это притом, что материалы уже были подсудны Пресненскому райсуду. Впрочем, Мосгорсуд, удовлетворив жалобу господина Кандаурова, уже отменил это решение как незаконное.

В понедельник Пресненский райсуд по ходатайству ГСУ СКР продлил до 15 апреля содержание в СИЗО господам Босинзону и Савоськину, а господину Балаховскому — домашний арест. «Всех люблю, правда будет за нами»,— сказал группе своей поддержки господин Босинзон, которому меру пресечения продлили до года. Сейчас он с сообщниками знакомится с материалами дела, в котором порядка 40 томов.

Николай Сергеев

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