Лучший стрелок Северо-Запада

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В центральном матче игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Зенит». От исхода этого противостояния во многом зависела итоговая расстановка в топ-3 «регулярки». При этом если у УНИКСа был запас прочности, позволявший сохранить контроль за первенство в гонке, то «Зенит» поражение из нее практически выключало. К счастью для петербуржцев, за которых великолепный матч провел Сергей Карасев, «Зенит» победил со счетом 84:80.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ выходит на финишную прямую. Большинству команд осталось провести еще по пять-шесть матчей, но если говорить именно о лидерах чемпионата, то у них почти не осталось встреч с непосредственными конкурентами. В этом смысле матч УНИКСа и «Зенита» приобретал особенно высокий статус. Казанцам успех в противостоянии позволял снова оторваться на расстояние в одну победу от идущего вторым ЦСКА. Но даже поражение для них не было бы катастрофой: с учетом того, что у УНИКСа превосходство по личным встречам над армейцами, даже при равенстве основных показателей с последними они все равно оставались первыми. А вот «Зенит» еще одну осечку в противостоянии с прямым конкурентом (на прошлой неделе петербуржцы проиграли ЦСКА) позволить себе не мог. Она практически лишала его шансов на место выше третьего.

Упомянутая игра «Зенита» против ЦСКА, надо сказать, произвела странное впечатление. Петербуржцам ведь удалось сохранить многих своих легионеров, но ожидаемой пользы от имевшегося вроде бы превосходства в классе над ЦСКА, как и все остальные команды попавшего под каток отъездов иностранцев, они извлечь не смогли. Главный тренер команды Хави Паскуаль объяснял это тем, что легионеры долго не тренировались. Оставалось понять, хватило ли ему недели на то, чтобы перенастроить «Зенит».

По первым минутам матча ощущение складывалось такое, словно семи дней Паскуалю было мало. Гостям явно не доставало Билли Бэрона, матч пропускавшего, а потому в атаке царил хаос, приводивший к немотивированным потерям мяча. У хозяев же вновь зажигал Марио Хезонья, уже в первой четверти набравший 10 очков. И все же Паскуалю удалось взбодрить команду. Очень кстати на площадке появился Сергей Карасев, дальние попадания которого и стали компенсацией за то, что Хезонья получал слишком много свободы. Причем компенсацией мощной, позволившей гостям уйти на большой перерыв в роли лидеров.

Собственно, и после перерыва противостояние Хезонья—Карасев никуда не девалось. Хорват по-прежнему тащил свою команду, почти при этом не уходя с площадки. Но российский форвард, хоть и получал заметно меньше игрового времени, пользовался им на полную катушку, доводя до бешенства наставника казанцев Велимира Перасовича дальними попаданиями (за матч он выдал семь точных трехочковых). Они плюс броски Дмитрия Кулагина и Алекса Пойтресса и обеспечили «Зениту» 12-очковый отрыв уже в начале финальной четверти. После этого даже было ощущение, что УНИКС поплыл и от нокдауна оправиться не сумеет. Хозяева, однако, все же затянули матч в концовку. Андрею Воронцевичу, ни разу с начала матча не сумевшему попасть в кольцо, все-таки удался снайперский выстрел на последней минуте, сокративший отставание казанцев до минимума. Но на большее УНИКСа не хватило.

«Зенит» победил со счетом 84:80 и остался в гонке за победу в регулярном чемпионате. От УНИКСа и ЦСКА петербуржцы отстают на две победы, но при этом имеют матч в запасе.

Александр Петров