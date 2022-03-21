«Тройка» не вывезет

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Чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт «Тройка», могут стать недоступны из-за санкций. Для продолжения выпуска «Тройки» метрополитену придется перейти на отечественные чипы, считают их производители, которые до этого испытывали трудности с выходом на рынок транспортных карт. В самом столичном метро говорят о достаточности запасов карт «для текущего спроса», но призывают переходить на оплату банковскими картами и Face Pay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Московский метрополитен рискует столкнуться с нехваткой чипов для транспортных карт «Тройка», которые выпускает голландская NXP (один из крупнейших производителей полупроводников в мире, до 2006 года входил в Philips).

Пока точной информации о поставках нет, но в ответ на заявление правительства США об экспортном контроле с целью отрезать Россию от полупроводников и других передовых технологий, европейские производители чипов, в том числе NXP, сообщили, что будут соблюдать новые правила.

В кассах метро проездных «Тройка» хватит еще месяца на два-три, сообщил в Twitter журналист Илья Шепелин, ссылаясь на сотрудника московского дептранса.

Смарт-карты с чипами NXP поставляет метро компания ISBC (ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом»). На запрос “Ъ” по поводу продолжения закупки чипов NXP на фоне санкций управляющий директор ISBC Никита Кожемякин ответил, что «Россия справится с этим вопросом, "Тройка" не остановится». В NXP не ответили на запрос “Ъ” о продолжении продаж в России.

В кассах метро, на складах и у поставщиков находится количество карт «Тройка», «соответствующее текущему спросу», заверили “Ъ” в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

В организации подчеркнули, что пассажиры могут также оплачивать проезд банковской картой «Мир», загруженной в смартфон, или обратиться в банк для выпуска карты с функционалом «Тройки».

«В этом году планируется, что все турникеты на всех станциях метро и МЦК будут оснащены устройствами для приема банковских карт, кроме того, на всех станциях метрополитена работает система оплаты по распознаванию лиц — Face Pay, и для ее работы вообще никакие карты и физические носители не нужны»,— добавили в ГУП. Таким образом, эффективное функционирование билетной системы не зависит от пластика и чипов, заверил представитель организации.

Участники рынка уже обращали внимание, что столичная подземка закупает транспортные карты с чипами зарубежной NXP. Например, в сентябре 2020 года российский производитель RFID-продукции с чипом «ВДМ Групп» направил в ФАС жалобу на закупку Московским метрополитеном 8,4 млн карт «Тройка» на сумму 930 млн руб. В жалобе «ВДМ Групп» отметила, что требованиям технического задания отвечают только чипы компании NXP (см. “Ъ” от 16 сентября 2020 года).

По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, Московский метрополитен исходно выбрал проприетарный (закрытый) стандарт NXP Mifare для карты «Тройка»:

«Это урок, как не надо делать,— на этапе постановки системы выбрано закрытое на уровне чипа решение, несмотря на готовность российских производителей поставлять свою продукцию».

Чипы производства NXP стоили около 56 руб. за карту, тогда как отечественные производители могли предложить карты с чипом за 25 руб., рассказал гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин. При этом, по его словам, метрополитен не использовал все возможности, заложенные в чипах NXP: «В них есть криптография, но эта функция не нужна в карте "Тройка", требует много энергии и замедляет процесс считывания».

По его мнению, теперь метро будет закупать для «Тройки» чипы отечественного производства, которые ранее использовались только в одноразовых проездных. По словам собеседников “Ъ” на рынке электроники, речь идет о чипах «Микрона». Там на вопросы о возможности поставок для «Тройки» не ответили.

Юлия Степанова, Никита Королев