Деньги не доходят до посевов

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В преддверии посевной у российских аграриев наряду с ростом цен на семена, средства защиты растений и топливо из-за кризиса возникли серьезные проблемы с получением от региональных властей авансовых платежей в рамках субсидий. Чиновники большинства субъектов до сих пор не внесли поправки в региональные законодательства, позволяющие распределить средства среди аграриев. Из 127 млрд руб., предусмотренных на господдержку отрасли, сельхозпроизводители к середине марта получили менее 3%. Отсутствие субсидий грозит срывом посевной кампании во многих регионах, утверждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Объем предоставляемых региональными органами регулирования АПК стимулирующих и компенсирующих субсидий крайне низкий, вопрос уже обсуждался на совещании в Минсельхозе 15 марта, сообщили “Ъ” несколько его участников. По их словам, было сказано, что из 127 млрд руб. к 15 марта аграриям поступило лишь 2,6%.

Обычно эти субсидии сельхозпроизводители получали после посевной в случае увеличения площади насаждений или объемов производства. Но еще в начале года Минсельхоз рекомендовал органам управления АПК внести поправки в законодательства, предусматривающие авансирование части затрат. Это должно было помочь в проведении посевных работ на фоне роста стоимости средств производства, говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 1 марта.

Но пока только пять регионов начали процедуру изменения законодательства, позволяющую авансировать субсидии, хотя Минсельхоз поручил направить средства до 25 марта, утверждают источники “Ъ”.

Конкретные субъекты они называть не стали. В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что указали регионам на необходимость доведения финансирования на проведение посевных работ не позднее 25 марта.

Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит, что ему пока не удалось получить средства, несмотря на поданные заявки. Ситуация ухудшается тем, что пока недоступны и льготные кредиты. С учетом роста цен на семена, средства защиты растений и топливо часть аграриев не смогут начать посевную, предупреждает собеседник “Ъ”. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина подтверждает существование проблемы. По ее словам, в регионах «идет уточнение нормативно-правовой базы».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что для проведения посевной финансовое состояние сельхозпроизводителей имеет принципиальное значение. По его словам, сейчас на доходы аграриев дополнительно негативно влияют экспортные пошлины на зерно.

В администрации Курской области заверили “Ъ”, что регион авансирует малые хозяйства. В Ульяновской и Нижегородской областях возмещают затраты, связанные с проведением посевной кампании предыдущего года перед новым сезоном. В администрации Ленинградской области утверждают, что «авансирование уже применяется». Власти Красноярского края рассчитывают принять решение по этому вопросу на следующей неделе. В Татарстане обещают «довести основные средства до аграриев до посевной».

Между тем Минсельхоз уже рассматривает санкции к регионам-нарушителям.

Как передают источники “Ъ” позицию замминистра Елены Фастовой, субъекты, которые до 1 июля доведут до аграриев менее 50% средств поддержки, могут лишиться части федеральных субсидий уже в этом году. Еще в прошлом году в Минсельхозе говорили, что рассматривают «различные меры», которые способствовали бы более эффективному распределению субсидий, а также повышению финансовой дисциплины регионов при их предоставлении (см. “Ъ” от 24 мая 2021 года).

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что решением проблемы могло бы стать доведение средств до аграриев напрямую из федерального бюджета, минуя регионы. Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков уточняет, что сокращение субсидий ударит в первую очередь по самим аграриям, которые не получат средства.

Алексей Полухин, корреспондентская сеть