На золотом конце

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Резкий рост спроса на электронику в России затронул и относительно дешевые клиентские устройства, используемые для доступа к серверным мощностям, говорят производители и продавцы так называемых тонких клиентов. Популярные одноплатные ПК, использующиеся в этом качестве, уже можно заказать только по неофициальным каналам. Эксперты объясняют возросший интерес к устройствам переходом компаний на более дешевые облачные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raspberry Pi Фото: Raspberry Pi

“Ъ” опросил участников российского рынка электроники о спросе на «тонкие клиенты» и одноплатные компьютеры наподобие Raspberry Pi. Поставки электроники обоих классов устройств приостановлены, сказал руководитель интернет-магазина XCOM-SHOP Валерий Денисов: «Мы продаем складские остатки, по будущим поставкам определенности пока нет». Спрос на неттопы (компактные стационарные ПК) и «тонкие клиенты» с 24 февраля до 10 марта вырос на 400% при общем росте спроса на 20%, при этом интерес к одноплатным ПК снизился примерно на 20%, сказал источник “Ъ” в другом крупном компьютерном магазине.

«Тонким клиентом» называют специализированный ПК, предназначенный для подключения к удаленному рабочему столу с минимально необходимой для этого производительностью. Одноплатные компьютеры используются в любительских, образовательных и радиоэлектронных проектах. По размерам и производительности они сопоставимы с телефонами, а на их основе можно сделать систему для офисной работы.

Объем мирового рынка «тонких клиентов» в 2019 году оценивался в $334,5 млн, около 40% от него приходилось на Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из данных Technavio. В числе производителей — американские HP и Dell, приостановившие все поставки электроники в Россию из-за военной операции на Украине, а также вендоры из Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Разработкой таких устройств занимаются также специализированные компании: китайская Centerm, тайваньская Advantech, американские 10ZiG и NComputing.

Выручка с продаж «тонких клиентов» бренда ТОНК (совместная разработка с Centerm) за первые две недели марта в 2,5 раза превысила выручку за февраль, отметил гендиректор ТОНК Михаил Ушаков: «Мы сейчас планируем поставки на 2022 год, по нашим ожиданиям, они вырастут в четыре-пять раз по сравнению с 2021 годом».

По его словам, в период дефицита бюджетов интерес к технологии растет — подобные явления наблюдались во все периоды экономических потрясений.

Крупные компании и университеты в РФ в последние две-три недели начали закупать «тонкие клиенты», основанные на Raspberry Pi, рассказал гендиректор разработчика таких клиентов thinBox Андрей Капленко: «До этого они обычно нас обходили стороной, и мы в основном работали с малым бизнесом». Заказы поступают несмотря на то, что компании, по словам гендиректора, пришлось в декабре 2021 года остановить рекламу из-за перебоев с поставками. Проблемы начались еще в июне 2021 года, сейчас заказать Raspberry Pi можно только у неофициальных поставщиков по чрезмерно завышенным ценам, объяснил источник “Ъ” на рынке электронных компонентов. В британской Raspberry Pi Foundation не ответили на запрос “Ъ”.

Растущий спрос на «тонкие клиенты» объясняется переходом компаний на облачные решения, считает директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов: «Гораздо дешевле создавать серверный вычислительный контур и давать сотрудникам доступ по технологии VDI (виртуальных рабочих столов.— “Ъ”), чем обслуживать клиентские устройства». Он отметил, что компании обычно выбирают «тонкие клиенты» не по цене или марке самих устройств, а по способности вендора обслуживать их на корпоративном уровне. Устройства американских брендов занимали значительную, но не преобладающую долю, отметил господин Иванов: «Большая часть продукции была из Тайваня».

Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с наличием оборудования в России, отметила директор департамента Softline eCom Юлия Курышева: «Компании и даже физические лица пытаются максимально пополнить запасы». Она добавила, что отгрузки всей компьютерной техники, в том числе под собственной маркой, выросли в несколько раз по сравнению с мартом 2021 года и компания ищет новые каналы поставок.

Юрий Литвиненко