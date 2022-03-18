183 1 мин. ...

413 миллиардов рублей составил профицит федерального бюджета по итогам января—февраля, сообщил вчера Минфин. Отдельно в феврале этот показатель был равен 157 млрд руб., в январе — 256 млрд руб. В предыдущие два года по итогам двух месяцев фиксировался дефицит бюджета — 272 млрд руб. в 2020-м и 645 млрд руб. в 2021 году. Доходы первых двух месяцев этого года, фактически еще не затронутые последствиями военной операции на Украине, сложились в размере 4,206 трлн руб. (16,8% от годового плана), расходы — 3,793 трлн (15,7% к уточненной бюджетной росписи). Поступление нефтегазовых доходов составило 1,766 трлн руб. (18,5% от плановых показателей на год), ненефтегазовых — 2,44 трлн руб. (15,8%).