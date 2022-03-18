По всей строгости «Альфы»

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К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга «Юнитайл» (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского. Он признан виновным в вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-групп» и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего на днях из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана. Оказывавшие господину Маевскому содействие юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин получили по десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонида Маевского суд отправил на строгий режим

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Леонида Маевского суд отправил на строгий режим

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Уголовное дело о вымогательстве имущества в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Изотова рассматривала ровно полтора года. Оглашение же приговора подсудимым Леониду Маевскому, Владимиру Афонькину и Максиму Букину заняло всего несколько часов. При этом сомнения в том, что подсудимые отправятся в колонию, если таковые у кого-то и были, отпали фактически сразу же. «Афонькин, Маевский, Букин совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевших и могут причинить существенный вред их правам и законным интересам» — именно с этих слов началось оглашение приговора.

Сочтя вину фигурантов полностью доказанной, судья Изотова тем не менее сочла возможным назначить каждому из них на два года меньше, чем в ходе прений затребовал гособвинитель.

В итоге Леонид Маевский получил 11 лет колонии строгого режима, а его сообщники Владимир Афонькин и Максим Букин — по десять лет.

Как следует из материалов дела и решения суда, преступление совершалось в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года. Именно в это время господин Маевский в ходе личных встреч вымогал у топ-менеджеров «Альфа-групп» и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего 15 марта 2022 года из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана $37,5 млн.

В случае отказа, говорится в приговоре, господин Маевский угрожал рассказать о неких якобы мошеннических действиях топ-менеджмента «Альфа-групп», а также их возможной причастности к исчезновению и убийству в Латвии одного из основателей компании «МегаФон» Леонида Рожецкина.

Потерпевшие для видимости согласились на выдвинутые условия, после чего 14 ноября 2018 года обратились в ФСБ. Уже на следующий день Леонид Маевский был задержан. Через день в СИЗО оказался его помощник, бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин. Последним в августе 2019 года задержали юриста господина Маевского Владимира Афонькина. По версии следствия, с которой согласился и суд, последние двое активно содействовали господину Маевскому в вымогательстве.

Отметим, что представители «Альфа-групп», компании А1, как, впрочем, и адвокаты обвиняемых в ходе следствия отказывались обсуждать с “Ъ”, что за компромат обещал обнародовать бывший депутат Маевский.

Лишь один из защитников дал понять, что на шантаж господин Маевский был вынужден пойти после ухода из «Юнитайла». По итогам мирового соглашения то ли его бывший деловой партнер и основатель холдинга Лазарь Шаулов, то ли уже непосредственно компания А1, получившая в 2014 году контроль над «Юнитайлом», заплатили ему якобы не всю оговоренную сумму. Споры на этот счет между господином Маевским и потерпевшими проходили в Лондонском международном третейском суде. Причем речь там шла якобы как раз о тех самых $37,5 млн, которые господин Маевский и требовал у акционеров «Альфа-групп» и компании А1.

Представители потерпевшей стороны обсуждать приговор Мещанского суда отказались. Получить комментарии защиты Леонида Маевского и Владимира Афонькина “Ъ” не удалось. Адвокат Максима Букина Владимир Томашов назвал приговор «несправедливо суровым», добавив, что он будет обжалован.

Олег Рубникович