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Коммерсантъ FM
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Не по тенге эти драмы

В ЕАЭС обсуждают будущее интеграции с подсанкционной Россией

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), управляющей структуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обсуждает вчера и сегодня перспективы своей работы в условиях резкого изменения из-за санкционного давления ситуации с внешней торговлей России и Белоруссии. Дискуссия в закрытом режиме с Казахстаном, Арменией и Киргизией идет непросто и пока закончилась лишь продлением нулевых пошлин на мальков лосося. Уже понятно, однако, что растущие транзитные возможности стран ЕАЭС оцениваются ими не настолько высоко, чтобы заведомо компенсировать новые интеграционные риски и риски вторичных санкций, а встречные ограничения экспорта РФ и Белоруссией создают проблемы поставок внутри союза.

Реакция партнеров по ЕАЭС на резкие изменения во внешней торговле РФ и Белоруссии освободила российского вице-премьера Алексея Оверчука от интеграционной рутины

Реакция партнеров по ЕАЭС на резкие изменения во внешней торговле РФ и Белоруссии освободила российского вице-премьера Алексея Оверчука от интеграционной рутины

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реакция партнеров по ЕАЭС на резкие изменения во внешней торговле РФ и Белоруссии освободила российского вице-премьера Алексея Оверчука от интеграционной рутины

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Совет ЕЭК — в него входят профильные вице-премьеры стран ЕАЭС, а возглавляет глава ЕЭК Михаил Мясникович — 17–18 марта по опубликованной повестке должен был заниматься рутинными вопросами, включая обсуждение минимальных гарантий медпомощи работникам из стран союза и членам их семей (в рамках развития общего рынка труда) и поправок к техническим документам.

Однако, по данным “Ъ”, весь совет посвящен новым темам, связанным с санкциями большинства развитых стран мира в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией РФ на Украине.

Как рассказывают источники “Ъ”, большая часть совета ЕЭК прошла в узком составе (только глава ЕЭК и заместители глав правительств РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии) из-за чувствительности темы для экономик всех стран—участниц союза: по словам собеседника “Ъ”, знакомого с содержанием актуальной повестки встречи, более половины вопросов в ней были помечены грифом «ДСП».

С российской стороны в совете участвует вице-премьер Алексей Оверчук — до заседания он отдельно встретился с казахстанским «промышленным и торговым» вице-премьером Бахытом Султановым. На встрече шла речь о «налаживании кооперационных производственных цепочек на евразийском пространстве» и о выполнении плана мероприятий по реализации межправительственной Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021–2025 годы — она, кроме того, предполагает расширение пунктов пропуска на границе и транспортных поставок (напомним, Казахстан — наиболее перспективный в ЕАЭС партнер РФ в организации поставок промышленной продукции и электроники из КНР в обход санкций). Также вице-премьеры обсуждали «противодействие сомнительным финансовым сделкам». Вне формальной связи с этим Казахстан вчера сообщил о задержании финансовой разведкой «по подозрению в хищении средств в квазигоссекторе» одного из богатейших людей в стране Кайрата Боранбаева, в том числе — франчайзи «Макдоналдса» в Казахстане, Белоруссии и ряде регионов РФ.

Как санкции усиливают уже имеющиеся сложности РФ с импортом

Как рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые с содержанием вчерашних дискуссий в ЕЭК, работа совета началась в напряженной атмосфере на фоне резко возросшего уровня противоречий в интеграционной работе ЕАЭС в условиях жестких санкций против двух его членов — экономическая устойчивость России и Белоруссии зависит в том числе и от «контрсанкционной» поддержки остальных государств ЕАЭС.

При этом сами союзники крайне заинтересованы в нераспространении санкций на их страны, но связаны юридически обязывающими межгосударственными и межправительственными соглашениями.

ЕАЭС, напомним, в последние годы развернул широкий спектр программ по интеграции национальных рынков в единый союзный — они затрагивают ТЭК, торговлю, финансы, рынок труда, строительство и т. д. Предполагалось, что отчасти это станет альтернативой свернутому после присоединения Крыма к РФ в 2014 году сближению рынков РФ и Евросоюза. Однако в нынешних условиях интеграция рынков ЕАЭС несет определенные риски для их национальных экономик — вопрос в соотношении их с потенциальными выгодами от транзитной роли и интеграции.

В качестве «экстренных» тем вчерашнего обсуждения собеседники “Ъ” называют, в частности, необходимость ухода от долларовых расчетов и конвертации в доллары собранных пошлин (у ЕАЭС единая таможенная граница) и распределение этих сборов внутри союза (пропорционально сборам пошлин странами до вхождения в ЕАЭС).

Оба эти вопроса, по сути, объединяет курсовая проблема: с частичной утратой рублем свободной конвертируемости придется определить, какой из нерыночных курсов будет применяться в случае пересчета всего объема сборов в рубли.

Еще одна проблема — в том, что «корзина» сборов в национальных валютах стран ЕАЭС не соответствует структуре валютного рынка союза. Также обсуждалась и реакция стран-участниц на экстренные контрсанкционные меры по ограничению РФ и Белоруссией экспорта отдельных технологических и сырьевых товаров: многие поставки являются критическими для партнеров по ЕАЭС и могут вызвать ответные ограничения.

Как правительство снимает ограничения в стройке и на границе

В аппарате Алексея Оверчука вчера не комментировали ход заседания совета ЕЭК — впрочем, вероятно, быстрых решений проблем такого уровня просто не может быть. В силу масштабов интеграции ЕАЭС в последние годы медленно выходил на подписание формальных документов и вне санкционных обстоятельств. Косвенным подтверждением актуальности описанной повестки, однако, может служить обнаруженная вчера агентством «Интерфакс» публикация проекта решения ЕЭК о пересмотре порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС — он фиксирует планы отказа от использования доллара США в качестве универсальной валюты для выражения внешнеторговых показателей, но новой модели расчетов не содержит. Факт консультаций о пересмотре порядка взаиморасчетов в ЕАЭС ранее подтверждал и вице-премьер Казахстана Бахыт Султанов, и глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов, настаивавший, что от доллара «надо отходить» и «с учетом ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро». В итоге единственным согласованным «контрсанкционным» решением, которое было опубликовано по итогам совета, вчера стало продление нулевых пошлин на молодь лосося и форели до 2025 года «для развития внутреннего рынка союза» — о решении вопросов, отличных от проблемы красной рыбы, если они и были, ЕЭК не объявляла.

Олег Сапожков

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