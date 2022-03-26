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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу

Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд:

— С радостью поздравляю Аркадия с 50-летием! Я знаю Вас на протяжении многих лет. Вы происходите из семьи, где по-настоящему ценят и любят шахматы, я неоднократно бывал у Вас в гостях и радовался широкому гостеприимству. Вы очень умный, эрудированный человек, спокойный и вдумчивый. Став в 2018 году президентом ФИДЕ, Вы смогли принести стабильность в шахматный мир. Надеюсь, Вы и дальше продолжите работать над его совершенствованием.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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