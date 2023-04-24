Как найти адвоката: юрист о выборе представителя в суде

Как выбрать адвоката, можно ли где-то узнать о его выигранных делах и практике — в материале «Ъ».

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При выборе адвоката стоит обратить внимание на его манеру общения при личной встрече, посмотреть судебные акты по делам, которые, как считает адвокат закончились в пользу клиентов. Кроме того, следует оценить насколько глубоко юрист вникает в суть вашей проблемы.

Как найти адвоката

Один из самых простых способов найти адвоката — связаться с какой-либо правозащитной организацией. Как правило, они близко сотрудничают с юристами разных направлений и могут помочь в выборе. Кроме того, адвоката можно найти с помощью интернета или спросить у знакомых, которым вы доверяете.

Можно ли где-то найти данные о выигранных делах адвоката

Найти где-либо данные о выигранных делах адвоката, кроме их количества, нельзя. Такая информация может оказаться в открытом доступе только при условии, что сам юрист ее опубликует. Однако подобное происходит крайне редко, так как каждый специалист должен сохранять адвокатскую тайну.

Как оценить адвоката

В первую очередь необходимо убедиться, что человек действительно является специалистом. Для этого следует узнать у адвоката регистрационный номер. Затем его нужно проверить на сайте управления Министерства юстиции.

Во время общения со специалистом следует обратить внимание, на то как он говорит. Показателем хорошего адвоката будет способность объяснить юридические тонкости дела простым и понятным языком.

Стоит насторожиться, если специалист обещает решить все ваши проблемы еще до ознакомления с подробностями дела. Если адвокат запрашивает слишком маленький или большой гонорар, то это может судить как о слабой квалификации юриста, так и о его желании нажиться на клиенте. Оценить среднюю стоимость адвокатских услуг в конкретном регионе можно на сайте адвокатской палаты. На портале хранятся сведения о ежегодных гонорарах специалистов.

Сергей Жорин, член коллегии адвокатов «Жорин и партнеры»:

«Без разговора с адвокатом крайне сложно определить его компетенцию. Есть много стереотипов, что якобы у хорошего адвоката обязательно должны быть дорогие часы, костюм, машина. И это ни о чем не говорит, он может быть как хорошим адвокатом, так и плохим. Также места в рейтингах и сертификаты, заявленные на сайтах, могут быть ложными. Если во время личного разговора юрист или адвокат говорит, что он непревзойденный специалист в делах той или иной категории, первое, что нужно сделать,— попросить его продемонстрировать судебные акты по делам, в которых он участвовал и которые, по его мнению, завершились в пользу доверителя. Разумеется, если это не проходило в закрытом режиме. Клиент имеет на это право, и во многих судах, даже региональных, результаты судебных дел уже обнародованы. Так он докажет свой профессионализм и эффективность. Если адвокат или юрист дает 100-процентную гарантию на тот или иной результат, от такого специалиста нужно бежать. Такие обещания, особенно в нашей стране, невозможно давать, это противоречит нормам кодекса профессиональной этики. Также может насторожить, если специалист чрезмерно хвалится известными фамилиями, своими связями».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»