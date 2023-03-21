Штрафы с камер ГИБДД в 2023 году

Какие нарушения и как может зафиксировать камера, можно ли обжаловать такие штрафы и каким образом — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Камеры ГИБДД способны фиксировать различные виды нарушений правил дорожного движения. Однако при автоматической фиксации всегда должно быть назначено минимальное из возможных по закону наказаний. Даже при выявлении нарушения, предусматривающего лишение водительских прав. В таком случае виновного ожидает лишь штраф в размере 5 тыс. руб. Кроме того, при фиксации нарушения с помощью камер на водителя не может быть наложен административный арест. Он также будет заменен на денежную компенсацию. В первые 20 дней после вынесения штрафа, его можно оплатить со скидкой 50%.

Как камеры фиксируют нарушения

По принципу работы камеры делятся на четыре типа. Кроме того, они могут быть как стационарные, так и передвижные.

Радарные — принцип работы таких камер основан на эффекте Доплера. Они состоят из радарного датчика и камеры. Фиксация нарушений происходит в два этапа. Сначала в сторону автомобиля посылаются электромагнитные волны. Они отражаются от автомобиля, изменяя частоту, что и фиксирует радар. По этой дельте определяется скорость приближения или удаления транспорта относительно радара. Затем, камера фотографирует государственный знак регистрации автомобиля и распознает его с помощью специальной программы. Такие камеры способны замерять данные на расстоянии до 1 км.

Лазерные — имеют такой же принцип работы, как и радарные. В России подобные системы встречаются реже. Они имеют больший диапазон измеряемых скоростей, но хуже фиксируют нарушения в плохих погодных условиях.

Камеры фото- и видеофиксации — измеряют скорость, с которой машина проезжает определенный участок дороги. Кроме того, системы контролируют проезд на красный сигнал светофора, поворот налево или разворот с нарушением требований. Некоторые комплексы способны проверять транспорт по базам данных ГИБДД.

Можно ли получить несколько штрафов за одно нарушение, попавшее на две камеры сразу

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора», эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько:

«Камер становится все больше, равно как и нарушений, которые они способны фиксировать. Однако алгоритмы их работы не всегда совершенны, система порой дает сбои, и в результате одно нарушение может оказаться в объективе нескольких камер, каждая из которых назначит штраф. В таких случаях надо помнить, что если нарушение действительно имело место и за него действительно назначено два штрафа, и в постановлениях абсолютно все совпадает — место, время, скорость и прочее — второе постановление является явно незаконным, и его надо обжаловать, ссылаясь на то, что двойное наказание за одно нарушение недопустимо».

Что происходит после фиксации нарушения

Комплекс отправляет информацию о преступлении и госномере автомобиля на сервер. Затем, определяется личность владельца и создается постановление об административном правонарушении. Работа проверяется сотрудником центра фиксации, после он отправляет файл с информацией инспектору ГИБДД. Постановление заверяется цифровой подписью и отправляется на сервер.

Есть три варианта доставки постановления нарушителю

— С помощью Почты России. Постановление отправляется автомобилисту по почте, оно вступит в силу через 10 дней с момента получения. В этот промежуток времени гражданин может обжаловать штраф, но подать заявление он должен в течение трех суток после вынесения постановления. В случае если гражданин не заберет письмо с почты, то оно вернется отправителю. Тогда 10 суток будут отсчитываться с момента получения информации о недоставке письма.

— Через портал «Госуслуг» при отказе получать постановления через почту. Если нарушитель зарегистрирован на «Госуслугах» и написал заявление в Почту России, о том, чтобы получать штрафы через портал, то они будут приходить в электронном виде. В таком случае гражданину придет уведомление о постановлении на электронную почту и по СМС. Со следующего дня начнут отсчитываться 10 суток на обжалование.

— Через портал «Госуслуг» без отказа получать постановления через почту. Если человек зарегистрирован на «Госуслугах», но не подавал заявление в Почту России о доставке документов в электронном виде, то штраф все равно придет на портал. Однако, постановление будет считаться врученным, если гражданин зайдет на свой аккаунт в течение семи дней с момента поступления документа. Если нарушитель не будет заходить на «Госуслуги», то штраф ему придет обычным способом — по почте.

Какие нарушения фиксируют камеры

— превышение скорости;

— проезд на запрещающий сигнал светофора;

— выезд за стоп-линию;

— движение по обочине;

— выезд на встречную полосу движения;

— выезд на полосу для маршрутных транспортных средств;

— выезд на перекресток при заторе;

— проезд под знаком «Въезд запрещен»;

— проезд под знаком «Движение грузовых автомобилей запрещено»;

— выезд на тротуар;

— непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах;

— нарушение правил парковки;

— движение грузовиков дальше второй полосы на автомагистралях и дорогах для автомобилей;

— нарушение требований дорожной разметки;

— выполнение поворота из второго ряда;

— выключенный ближний свет фар или дневные ходовые огни;

— выброс мусора из машины;

— нарушение правил оплаты проезда для тяжелых грузовиков.

Как оспорить штрафы с камер ГИБДД

Обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента его вынесения. Сделать это можно как лично, так и с помощью заказного письма. Гражданин должен обратиться в организацию, которая выписала штраф.

С 1 сентября 2021 года подобные нарушения можно оспаривать в электронном виде с помощью портала «Госуслуг». Необходимо прикрепить к жалобе документы, которые подтверждают правоту водителя. Например, фотографии, данные видеорегистратора и прочее. Такое обращение должно быть заверено электронной подписью. Кроме того, оспорить штраф можно через форму на сайте суда, если у него есть возможность принять жалобу в таком виде.

В каких случаях можно обжаловать штраф с камер

— если за рулем находился другой человек;

— если камера неправильно определила госномер автомобиля;

— неверно указано место нарушения;

— на участке дороги отсутствует запрещающий знак и знак видеофиксации;

— если камера сняла тень машины на обочине, а не сам автомобиль;

— если штраф пришел на автомобиль-двойник;

— если за одно нарушение пришло несколько штрафов.

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора», эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько:

«Закон предоставляет выбор способа обжалования постановления. Первая жалоба (на само постановление) может быть подана либо в суд, либо вышестоящему должностному лицу, руководителю того сотрудника, который вынес обжалуемое постановление. Однако все последующие жалобы (если начальник не удовлетворит первую жалобу) подаются только в суд. Сначала — в районный (по месту совершения нарушения), затем — в городской, затем в кассационный суд общей юрисдикции и Верховный Суд РФ».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»