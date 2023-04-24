Что делать, если звонит телефонный мошенник

Мобильные телефоны стали для каждого неотъемлемой частью жизни: к ним привязаны электронная почта, учетные записи банков и другие конфиденциальные данные, что делает их одной из главных мишеней злоумышленников. Зная только номер телефона, мошенникам часто удается вынудить жертву самостоятельно заразить свое устройство или передать в чужие руки конфиденциальную информацию.

Некоторые виды обмана непросто распознать, поэтому необходимо следить за появлением новых схем. Это гораздо эффективнее, чем восстанавливать уже украденные учетные записи.

В июне 2021 года Министерство внутренних дел России перечислило шесть основных видов телефонного мошенничества. Самой популярной схемой признано «фейковое» сообщение о родственнике, который попал в беду.

Родственник в беде

Злоумышленник может представиться потенциальной жертве знакомым, другом, просто случайным свидетелем. После сообщения о том, что кто-то из родных собеседника попал в ДТП или же совершил то или иное правонарушение, преступник передает телефон якобы представителю правоохранительных органов, который подтверждает происшедшее. После давления и запугивания мнимый представитель власти предлагает решить вопрос за определенную сумму денег, которая может достигать и 1 тыс. руб., и $30 тыс. При этом деньги нужно будет передать третьему лицу или же привезти в специальное место.

Номер-грабитель

Второй по популярности вид мошенничества — телефонный номер-грабитель, когда человеку на телефон приходит СМС-сообщение с просьбой перезвонить. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой. После того как жертва перезванивает, ее держат на линии, и за это время со счета списываются крупные суммы.

Выигрыш в лотерею

Мошенники также могут звонить по номерам из своей собранной базы, представляясь ведущими радиостанции, и сообщать о выигрыше приза. Часто преступники выдают себя за представителей мобильного оператора. В телефонную трубку они говорят о том, что провели лотерею среди слушателей радиостанции или среди пользователей того или иного мобильного оператора, а звонят, чтобы поздравить с выигрышем.

Затем победителя просят перезвонить по тому или иному номеру, его снова поздравляют, разъясняют все подробности. Для получения приза победитель сперва должен внести залог на определенную сумму, который, как утверждают преступники, будет возвращен в день вручения призов. Однако после перевода денег мошенник исчезает.

Подозрительная ссылка

Также популярным инструментом злоумышленников являются телефонные вирусы, когда абоненту присылают сообщение с просьбой перейти по ссылке, после чего происходит списание денег. Сообщения могут приходить при заказе какой-либо услуги якобы через мобильного оператора или при скачивании мобильного контента с просьбой отправить для подтверждения определенную цифру.

Сотрудник банка

Иногда мошенники представляются сотрудниками банка, услугами которого пользуется жертва. Ей сообщают, что звонят из необходимости подтвердить личность, поскольку была замечена подозрительная активность со счетом карты. «Сотрудник» банка просит продиктовать еще раз номер телефона, привязанный к карте, а также номер карты и CVV-код. Так злоумышленники получают доступ к средствам клиента банка.

Перевод средств по ошибке

Эта мошенническая схема заключается в том, что клиенту мобильного оператора приходит сообщение о зачислении средств на карту. Затем преступники высылают СМС с просьбой вернуть деньги на определенный номер или карту, поскольку средства были зачислены по ошибке. Случаи, когда средства ошибочно переводят на другой номер, распространены, но если счет того, кому пришло сообщение, не пополнился в кабинете банка после поступления сообщения о зачислении, то это мошенничество.

Как избежать обмана по телефону

Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит не принимать вызовы от незнакомых и скрытых номеров. Можно установить на телефон приложение, которое ищет владельца номера в интернете.

В случае если все же поступил звонок, похожий на мошеннический, можно потянуть время и заставить злоумышленника нервничать — сказать, что ищете карту и «висеть» на телефоне минут десять-пятнадцать. Или завершить разговор фразой «да, это я снимал деньги, все в порядке!». Если преступник поймет, что жертва что-то заподозрила, он просто прекратит разговор и продолжит обзванивать других.

В случае получения сообщения или звонка о происшествии с родственником, знакомым или другом в беде необходимо попробовать связаться с ним через мессенджеры или позвонить ему. Если же на сообщения и звонки человек не отвечает, то нужно проверить, как давно он был в социальных сетях, а также связаться с людьми, которые чаще всего с ним общаются или могут находиться рядом.

При подозрении в том, что кто-то по телефону имитирует голос знакомого или родственника, необходимо задать собеседнику наводящие вопросы, ответ на которые знает лишь тот человек, личность которого ставится под сомнение. Если сообщается, что родственник доставлен в больницу или отделение полиции, тогда нужно уточнить у тех, кто на связи, в каком отделении находится пострадавший.

Узнать телефон мошенников можно по тому признаку, что он слишком подозрителен и не занесен в контакты телефона. После поздравления с победой в лотерее или выигрышем приза необходимо обратиться после звонка в компанию, от лица которой они были представлены: там расскажут, проводилась ли какая-то акция от лица компании или нет.

Если мошенничество осуществлялось при помощи СМС на телефон или звонком, тогда есть возможность «пробить» телефон в поисковике. Зачастую предыдущие жертвы мошенников пишут отзывы на номера, в результате контакта с которыми пострадали. Проверить телефон на мошенничество можно сразу же, как появится свободный доступ к интернету. Никогда не стоит сообщать номер карты, CVV-код, коды из СМС по телефону. Если забыли карточку в общественном месте — заблокируйте ее.

Не указывайте настоящий номер телефона и не расплачивайтесь основной картой на малоизвестных сайтах. Не паникуйте, если вам пишут о блокировке счета. Позвоните в банк по номеру на сайте или на карте.

Что делать, если оказались жертвой телефонного мошенничества

Если все же данные или деньги ушли в руки мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные органы и составить заявление в отдел полиции или прокуратуры. Оно должно быть оформлено потерпевшим или его законным представителем (в этом случае придется представить документ, в котором будут все сведения о том, когда и при каких обстоятельствах, а также на каком основании были делегированы полномочия подачи заявления). В таком заявлении необходимо указать, когда было совершено преступление, кто именно его совершил и при каких обстоятельствах.

Вместе с заявлением нужно представить доказательства, а также указать всех свидетелей. Для этого изначально не стоит удалять сообщения и контакты мошенников. Кроме того, в случае, если заявитель уверен, что он не единственный потерпевший от действий конкретных злоумышленников, необходимо указать также, кто еще может пострадать (или сообщить, что круг потерпевших может быть широким или вовсе неограниченным).

Сотрудники правоохранительных органов, к которым попало заявление, в течение десяти дней должны провести проверку и вынести решение о возбуждении уголовного дела. Если дело было возбуждено, лицо, совершившее мошенничество, установлено, проведены все следственные действия, материалы передаются в суд, где заявитель должен подтвердить всю информацию, которая содержалась в заявлении, чтобы отстоять свою позицию.

Обратиться в суд с исковым заявлением о привлечении к ответственности за мошенничество напрямую можно только в том случае, если другие правоохранительные органы отказали в принятии заявления к рассмотрению или в возбуждении уголовного дела, не найдя в заявлении состава преступления.

Телефонная афера считается преступлением и подпадает под действие ст. 159 УК РФ (мошенничество). Для гражданина, в одиночку совершившего телефонное мошенничество, статьи Уголовного кодекса РФ предусматривают в качестве наказания штраф, исправительные работы или, в зависимости от масштаба совершенного преступления и причиненного ущерба, реальный срок тюремного заключения до двух лет. Для группы мошенников, соответственно, и суммы штрафов, и сроки наказания существенно выше.

Мнение юриста

Игорь Подлесный, независимый эксперт в сфере информационной безопасности, бывший сотрудник правоохранительных органов:

— В последнее время, на мой взгляд, можно говорить о некотором снижении телефонного мошенничества. Но правонарушители по-прежнему пользуются возможностью удаленного доступа к счетам наших граждан и по-прежнему достаточно свободно получают персональные данные граждан, в том числе из-за утечек из банковского интерфейса.

В примерно половине случае мошенники даже не знают, располагает ли гражданин средствами на счету. Например, мне звонили якобы из ВТБ или банка «Россия», где никогда не было счетов. В другом случае мошенник предполагает уточнить это в ходе коммуникаций, рассчитывая на то, что человек сам все расскажет. Большинство представляется сотрудником службы безопасности банка, либо предполагая доверие со стороны клиента, либо делая ставку на его испуг от неожиданности в такой кризисной ситуации.

Все-таки с конца прошлого года банки стали перенастраивать свои коммуникации с клиентами, стали отказываться от телефонных звонков. Доходило до того, что невозможно было отличить банковского сотрудника от мошенника, который просто работал по вопросным картам банка.

Совсем недавно Сбербанк рассказал, что создана база мошеннических голосов, и предупреждал, что старается избегать общения по телефону, а пользуется электронными сообщениями.

Тем не менее я бы рекомендовал очень осторожно коммуницировать при звонках с любых незнакомых или коротких номеров. Здесь не помешает здоровая доля паранойи.

Чтобы не подтверждать свои персональные данные (фамилию, имя и т. д.) в таком разговоре, когда требуется однозначный ответ — да или нет, я обычно отвечаю: «Возможно. Уточните, по какому вопросу?» А про мой номер счета, например, так: «С какой целью интересуетесь?» Если считаете, что на том конце провода мошенники, то можно, конечно, записать номер счета, куда просят перевести деньги, а потом передать в банк с целью его блокировки. Но это сложный путь. Проще просто завершить разговор, ничего не комментируя.

Марина Колоколова; группа «Прямая речь»