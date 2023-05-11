Автоподстава на дорогах 2023: что такое и как избежать

Что такое автоподстава, кто чаще становится жертвой мошенников и как избежать подобной аферы — в материале “Ъ”.

Автоподставой называют ситуацию, когда мошенники провоцируют или инсценируют ДТП с целью вымогательства денег с водителя. Преступники предлагают «договориться на месте», чтобы скрыть аварию и избежать более тяжелых последствий, нередко прибегают к угрозам. Как правило, ставка делается на психологическое давление — мошенники рассчитывают на растерянность и неопытность жертвы.

Автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Чаще всего такие имитации возникают на широких, многополосных трассах (МКАД, Третье кольцо, скоростные магистрали), где много перестроений и в плотном потоке машин можно не заметить подставу, кто и где едет. Но иногда и водители перестраиваются через три-четыре полосы, не глядя, надо кого-то пропускать или нет. А для мошенников это, наоборот, создает более комфортную ситуацию, более широкий выбор потенциальной жертвы. Также водителям надо быть предельно внимательными на пешеходных переходах».

Потенциальные жертвы мошенников

По словам Сергея Радько, мошенники очень четко определяют психологический тип своей жертвы. В качестве цели они чаще всего выбирают водителей нестарых автомобилей среднего класса. Желательно, чтобы водитель был в авто без пассажиров, в этом случае на него легче оказать психологическое давление, запугать и получить деньги.

Среди признаков, которые делают автомобиль более привлекательным для мошенников, выделяют:

— наличие знака «начинающий водитель» (его обязан наклеить на заднее стекло водитель со стажем менее двух лет);

— царапины на бампере и крыльях (косвенный признак неопытности);

— манера вождения;

— тонировка на лобовом стекле или любые заметные изменения в конструкции автомобиля (водители таких машин рискуют получить штраф за внесение изменений в конструкцию, поэтому обычно стараются не связываться с сотрудниками ГИБДД).

Популярные схемы автоподстав

Пешеходная автоподстава

Имитация наезда на пешехода или велосипедиста. Также встречаются бесконтактные автоподставы — мошенник падает около автомобиля, притворяясь, что его сбили. Для убедительности в схему добавляют детскую коляску, велосипед или даже ребенка. Обычно подобные автоподставы происходят на пешеходных переходах, стоянках супермаркетов, низкоскоростных подъездных дорогах.

Откат назад или резкое торможение

Схема, связанная с негласным правилом «виноват тот, кто сзади». Автомобиль мошенника, который находится перед «целью», начинает катиться назад — столкновения не избежать. Такие автоподставы часто происходят на светофорах или в пробке. Чтобы получить следы «аварии», мошенники могут использовать крупнозернистую наждачную бумагу.

Просьба уступить дорогу

Водитель едет в левой полосе, сзади к нему подстраивается авто и начинает моргать фарами, тем самым заставляя водителя-жертву уступить дорогу и перестроиться в правый ряд. При перестроении вторая машина, которая чаще всего находится в «слепой зоне», таранит жертву.

Как защититься от автоподставы

Главное — не паниковать и сразу настоять на вызове полиции. Если речь идет о пешеходной автоподставе, следует вызвать скорую помощь. Покидать место происшествия нельзя. Ожидая сотрудников ГИБДД, нужно сделать фотофиксацию места и участников ДТП. Также можно попытаться найти свидетелей. Данные действия могут напугать мошенников, и они оставят жертву в покое. Полезное средство в борьбе с подобными аферами — установленный в автомобиле видеорегистратор.

Автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Если подстава все-таки произошла или есть такое подозрение — вам пытаются показать фото и видео, на котором якобы записано ваше нарушение где бы то ни было, то надо рассчитывать не на будущую поддержку страховой компании, а уверенно действовать, зная, что у вас оформлен полис ОСАГО. Надо вызвать полицию и сказать потенциальным мошенникам, которые давят мнением о нестраховом случае: пусть во всем разберется полиция, а потом суд — кто оставил «место происшествия», кто виноват, будет ли платить страховая компания и так далее. Ждать прибытия патрульной машины или даже составлять европротокол мошенники точно не будут. Они заинтересованы в получении денег наличными на месте. Оформление ДТП им просто невыгодно: оплата по страховке требует время на проверки, а суммы сейчас занижены. Звонок правоохранителям отрезвит мошенников, и они ретируются. Никакой полицейский не рискнет советовать заплатить деньги на месте».

Андрей Егупец; группа «Прямая речь»