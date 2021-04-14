Главный архитектурный форум Воронежа «Зодчество VRN» запланирован на 28-29 мая

Архитектурный форум «Зодчество VRN», традиционно проходящий в Воронеже весной и перенесенный в 2020 году из-за пандемии, в 2021 году запланирован на 28 и 29 мая в офлайн-формате. Об этом сообщили организаторы.

«Спустя два года с нашей последней встречи на Советской площади, сквозь онлайн-конференции и заочные конкурсы, отмененные пандемией мероприятия, мы возвращаемся! Зодчество ВРН 2021 — это призыв к поддержке городского развития в период общемировых вызовов и объединению горожан в сообщества. Это пространство честных коммуникаций»,— заявили в оргкомитете.

На 28 мая запланированы профессиональные дискуссии, обмен повестками с регионами, выступления «актуальных специалистов страны». 29 мая запланирован «фестивальный день» для горожан, «открытый микрофон» для интересующихся урбанистикой и работа площадок по обмену мнениями о городском развитии. Площадка форума пока не объявлена.

Как прошел форум 2019 года — в публикации “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Олег Мухин