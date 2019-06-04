Зодчие прозрели

Для возможной реновации Петровской набережной, одной из крупнейших центральных территорий Воронежа, до сих пор остающейся депрессивной, столичное ОАО «Гипрогор» предложило три направления развития: культурно-просветительское, общегородское и как многофункциональный парк с включением жилья. Одно из них должно быть выбрано властями и экспертами в течение двух месяцев для дальнейшей реализации. Предложения были обнародованы в рамках девятого архитектурного форума «Зодчество VRN — 2019» в минувшую пятницу. Также на мероприятии разработчики генплана Воронежа публично отказались от реализации проекта метро из-за его экономической необоснованности.



Одной из центральных тем деловой программы «Зодчества VRN — 2019», прошедшего в конце минувшей недели, стало обсуждение освоения «ценных с градостроительной точки зрения и экономически привлекательных» прибрежных территорий, в том числе Петровской набережной в Воронеже (площадь намывной территории превышает 50 га). Главный инженер института градостроительства и инвестиционного развития ОАО «Гипрогор» (компания выиграла конкурс на комплексное градостроительное исследование Петровской набережной) Юлия Барковская предложила три направления развития территории: культурно-просветительское, общегородское и как многофункциональный парк. Первое предполагает размещение одного уникального объекта, например военно-исторического. Второе — масштабный общегородской парк, который, впрочем, потребует серьезных усилий для его содержания и крупного якорного арендатора. Для предотвращения застаивания воды и улучшения экологии водохранилища проектировщики предложили создать дополнительный остров, чтобы «Воронеж потек».

Третье направление многофункционального парка рассчитано на размещение на набережной большого количества объектов разного назначения, в том числе и жилья. Все направления, как пояснили в «Гипрогоре», отобраны по итогам градостроительного анализа и социального опроса граждан. Ожидается, что в июле экспертная комиссия во главе с губернатором Александром Гусевым выберет одно из этих направлений развития.

По оценке главного архитектора ОАО «Гипрогор» Александра Колесникова, невостребованность территории набережной связана прежде всего не с отсутствием концепций, а с серьезной экологической проблемой сегодня и в будущем самого водохранилища. «Проблемы не в отсутствии идей, а в отсутствии комплексного подхода, — пояснил господин Колесников. — Водохранилище имеет очень сильное загрязнение».

Экс-главный архитектор Воронежской области, директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова во время обсуждения концепции высказала иное мнение. Она напомнила, что обсуждаемое предложение «наверное, уже пятнадцатое». И концепции можно готовить бесконечно, но без конкретных интересантов они останутся только на бумаге.

Петровская набережная — дорогой проект, а не просто парк. Поэтому здесь нужно искать баланс функций. И без якорных объектов, капитализации территории вряд ли что-то получится», — пояснила госпожа Ракова.

Экономику создания парка на рассматриваемой площадке госпожа Ракова оценила в 10–15 млрд руб. Остальные участники обсуждения с ней спорить не стали.

Отметим, что, пока власти обсуждают развитие намывных территорий в Воронеже, их судьба решается и в арбитражном суде. Из общего объема земель 28,5 га приходятся на участок, сформированный более 10 лет назад местным ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР) по соглашению с мэрией. Компания планировала оформить намытую землю в собственность и создать на участке комплекс жилых, торговых и рекреационных зданий. В апреле 2008-го работы завершились, но АРР так и не смогло зарегистрировать право на участок. В январе 2014 года это сделал областной департамент имущественных и земельных отношений, а компания решила отстаивать свои права в судах.

В 2018-м арбитражный суд встал на сторону АРР, обязав власти выплатить компенсацию (около 350 млн руб.), но сейчас дело рассматривается в апелляции. Более того, весной нынешнего года воронежские полицейские возбудили уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), основанием для которого стала сумма компенсации, запрошенная АРР в суде. В компании эту величину объясняют результатами экспертного исследования. Следующее заседание в арбитражном суде запланировано на 27 июня.

Предложения по развитию прибрежной территории Воронежа формируются одновременно с разработкой генерального плана облцентра. При обсуждении нового документа на форуме было объявлено о решении властей и проектировщиков отказаться от реализации концепции метро и «вернуться к развитию именно трамвая».

Об этом заявил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы Александр Котенков. «Вопрос метро снят, он не обосновывается по экономическим показателям. А вот трамвай — это перспектива, он уже был, и надо признать ошибкой, что его убрали», — сказал господин Котенков. По его словам, для возрождения трамвайной сети Воронежа могут задействовать и автодороги, и железнодорожные пути в черте города. Трамвай, как считает Александр Котенков, в отличие от метро, может окупиться в обозримом будущем: «В Уфе, где есть старые рельсы, но нет трамвая, посчитали, что окупаемость составит лет шесть. Трамвай будет работать как система, в частности вокруг остановок разовьется застройка».

Ирина Лобанова, Олег Мухин