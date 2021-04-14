Дания стала первой страной, полностью отказавшейся от вакцинирования препаратом AstraZeneca

Датское управление здравоохранения в среду объявило о том, что оно полностью прекращает применение вакцины от фармкомпании AstraZeneca в стране. Как отметили в управлении, такое решение было принято из-за возможной связи вакцинирования этим препаратом со случаями тромбоза и кровотечения.

«Датское управление здравоохранения решило продолжить программу вакцинации от COVID-19 без вакцины AstraZeneca»,— говорится в заявлении. Тем самым Дания стала первой страной, полностью прекратившей вакцинирование этим препаратом. Напомним, в середине марта сразу несколько десятков стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбоза после ее применения. Затем большинство стран возобновило вакцинацию. В начале апреля Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о возможности существования связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

«По нашей оценке, основанной на научных данных, есть реальный риск серьезных побочных эффектов вакцины от COVID-19 от AstraZeneca. Поэтому мы решили исключить эту вакцину из нашей программы вакцинации,— заявил генеральный директор Датского управления здравоохранения Серен Брострем.— В разгар эпидемии решение продолжить программу вакцинации без эффективной и доступной вакцины от COVID-19 было очень сложным. Однако в нашем распоряжении есть другие вакцины, а пандемия сейчас находится под контролем».

Яна Рождественская