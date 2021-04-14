В «Google Фото» добавили редактор видео

Компания Google добавила в фирменный сервис «Фото» функцию редактирования видеороликов, которая доступна в мобильных приложениях.

Вслед за модернизированным фоторедактором, вышедшим в 2020 году, в Google обновили инструментарий для работы с загруженными видеороликами. По словам разработчиков, пользователям теперь доступно более 30 различных настроек — от обрезки, стабилизации и поворота ролика до изменения перспективы, добавления фильтров, коррекции яркости, контраста, насыщенности и теплоты.

Как отмечают в Google, при создании видеоредактора акцент был сделан на простоту его использования. Применять его должен уметь любой человек без специальных знаний и опыта работы с видео.

Анонсированные в феврале возможности сначала появились в «Google Фото» для iOS, а теперь — и в приложении для смартфонов на Android. Напомним, накануне веб-версия «Google Фото» получила функцию распознавания текста на изображениях, доступную ранее только на мобильных устройствах.