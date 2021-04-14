Власти Сочи готовятся к наплыву туристов из-за запретов полетов в Турцию

Администрация Сочи прогнозирует значительное увеличение потока отдыхающих из-за запрета авиаперелетов в Турцию в преддверии курортного сезона. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский.

По данным мэрии Сочи, уже сейчас туристы массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края.

«Мы ожидали принять в период с мая по сентябрь порядка 4 миллионов гостей. Сегодня очевидно, что эта цифра может быть гораздо больше. Ожидаемый пиковый спрос на отдых в Сочи — это новый вызов. В условиях массового притока туристов в город важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию», - отметил Алексей Копайгородский.

В связи с прогнозируемым ростом турпотока департаменту курортов и туризма Сочи поручено разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда во всех средствах размещения. Кроме того, в Сочи откроется «горячая линия» для отдыхающих, чтобы гости знали, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Помимо этого, ресурсоснабжающим организациям поручено провести мониторинг всех систем жизнеобеспечения курорта, проверить экстренные мощности, состояние техники и оборудования, а также увеличить число бригад для работы в ночное время. Также в Сочи планирую усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, после сообщения о том, что Россия на полтора месяца ограничивает авиасообщение с Турцией для профилактики завоза COVID-19 россияне стали на 30% чаще искать авиабилеты в Краснодарский край и Крым.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в свою очередь заявил, что местные курорты готовы принять гостей со всей страны, в том числе тех, кто рассчитывал отдохнуть в Турции. Отраслевые эксперты полагают, что туристы, планирующие отпуск за рубежом, вряд ли заинтересуются такой возможностью.

Алексей Белянин