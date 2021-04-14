Нужен нам берег турецкий

После сообщения о том, что Россия на полтора месяца ограничивает авиасообщение с Турцией для профилактики завоза COVID-19, губернатор Кубани заявил, что местные курорты готовы принять гостей со всей страны, в том числе тех, кто рассчитывал отдохнуть в Турции. Отраслевые эксперты полагают, что туристы, планирующие отпуск за рубежом, вряд ли заинтересуются такой возможностью. По их мнению, в мае кубанские курорты не могут стать полноценной альтернативой турецким в силу разницы климата, а выбор летних предложений ограничен из-за повышенного спроса.

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня 2021 года для профилактики завоза коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом 12 апреля в ходе брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Россиянам, которые купили туры в Турцию, рекомендуют сменить направление отдыха или даты. Параллельно губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять гостей со всей страны, включая тех, кто планировал отдых в Турции.

«На Кубани мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В майские праздники ожидаем около полумиллиона туристов», — сообщил господин Кондратьев, подчеркнув, что в крае будут по-прежнему контролировать соблюдение всех антиковидных требований.

Ранее стало известно, что курортный сезон в Краснодарском крае в 2021 году стартует на месяц раньше — 1 мая.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая составляет чуть более 500 тыс. человек. Рассуждая о том, способны ли кубанские курорты вместить такое количество отдыхающих, опрошенные “Ъ-Кубань” эксперты заявили, что места в средствах размещения еще есть, но выбор сильно ограничен.

По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, если отталкиваться от цифр АТОРа, то такое количество мест в средствах размещения Краснодарского края сейчас есть. Другое дело, что туристы, которые настраивались на отдых у Средиземного моря, вряд ли выберут отдых на черноморских курортах Краснодарского края в силу ряда причин, включая климатические.

«В мае туристы не получат на Кубани тот продукт, который они могут получить в Турции. Черное море в это время еще холодное, а в Средиземном уже вполне комфортно плавать. Выход — поселиться в отеле с крытым бассейном. Но таких предложений в Краснодарском крае не так много, около 10% от общего количества. Это же касается отелей категории пять звезд: на морских курортах Турции таких гостиниц около 250, на Кубани — 30. Вряд ли россияне будут готовы селиться в „тройке“ с завтраком. Я не думаю, что сейчас на кубанские курорты хлынет поток отдыхающих, которые планировали отдохнуть в Турции. Скорее всего, они перенесут отдых на другие даты», — рассуждает Сергей Ромашкин.

Другое дело, если ограничение на авиасообщение с Турцией продлят. Тогда, полагает эксперт, спрос на отдых на курортах Краснодарского края, который достаточно высок в этом году благодаря программе кешбэка, увеличится в разы, что приведет к значительному удорожанию летнего отдыха в регионе. Он добавляет, что в случае такого сценария, россиянам будет достаточно сложно забронировать отдых на Кубани, начиная с 25 мая.

По данным системы бронирования турагентства «Пегас», стоимость недельного тура на двоих в Анталию (Турция) в конце июня с проживанием в трехзвездочном отеле составляет в среднем 40 тыс. руб., в Сочи - около 25 тыс. руб., в Геленджике - порядка 40 тыс. руб., в Анапе – в районе 60 тыс. руб.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина считает, что каких-либо проблем или коллапса, связанного с размещением отдыхающих, быть не может, потому что есть определенное количество мест в отелях, санаториях, апартаментах, мини-гостиницах и пр. «На ближайший месяц около 80% номерного фонда забронировано, на майские праздники занято все. На июнь, июль, август места еще есть, но в любом случае у туристов нет такого выбора, как раньше: захотели, собрались и поехали. С прошлого года наблюдается очень серьезная глубина продаж. Осознанные гости, понимая это, бронируют отдых в Сочи заблаговременно», — говорит госпожа Нетягина.

Председатель комитета Законодательного собрания Кубани (ЗСК) по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус рассказал “Ъ-Кубань”, что в этом году регион планирует принять 17-18 млн туристов ( в 2020 году - 12 млн человек). «Для Краснодарского края это серьезная ответственность и хорошая возможность использовать потенциал санаторно-курортного комплекса на полную мощность», - отметил господин Джеус.

Что касается возможного роста цен на отдых в условиях повышенного спроса, представитель ЗСК добавил, что он возможен, в том числе из-за необходимости обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований каждым учреждением.

Наталья Решетняк