После отмены полетов в Турцию спрос на курорты Кубани вырос на 30%

После ограничения авиасообщения с Турцией россияне стали на 30% чаще искать авиабилеты в Краснодарский край и Крым (Краснодар, Симферополь, Анапу). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса Aviasales.

Кроме того, за сутки спрос на авиабилеты в Иорданию увеличился на 129%, в Тунис - на 100%, в Египет рост составил 98%, интерес к Кипру увеличился на 90%.

По данным сервиса OneTwoTrip, после новости об отмене полетов в Турцию, россияне на 39% чаще стали искать билеты в Сочи, и на 36% - в Геленджик.

Как писал “Ъ-Кубань”, после сообщения о том, что Россия на полтора месяца ограничивает авиасообщение с Турцией для профилактики завоза COVID-19, губернатор Кубани заявил, что местные курорты готовы принять гостей со всей страны, в том числе тех, кто рассчитывал отдохнуть в Турции. Отраслевые эксперты полагают, что туристы, планирующие отпуск за рубежом, вряд ли заинтересуются такой возможностью.

Наталья Решетняк