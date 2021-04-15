Больше всех надо

Компания Алеан планирует построить в Анапе два отеля четыре и пять звезд на более чем 1,2 тыс. мест. Сумма инвестиций составит 12 млрд руб. Краевые власти заявили, что окажут помощь бизнесу, в частности, речь идет о возможности компенсации затрат инвестору при строительстве сопутствующей инфраструктуры. Эксперты отмечают, что Краснодарский край как курортный регион с каждым годом пользуется все большим спросом, однако отрасль по-прежнему имеет ряд недостатков.



Президент компании Алеан Андрей Уманский заявил, что компания готовит к реализации два крупных проекта в Анапе. Это пятизвездочный комплекс на 590 номеров с объемом инвестиций порядка 8 млрд руб., а также четырехзвездочный комплекс на 660 номеров с планируемым вложением 4 млрд руб. Срок реализации обоих проектов — 2022–2025 годы. «Это круглогодичные курорты, которые реализуют лучшие международные стандарты гостеприимства»,— сообщил Андрей Уманский.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что самое важное в привлечении туристов — это их желание вернуться. «И здесь большое значение имеет наличие современной инфраструктуры, гостиниц международного уровня, которые оказывают услуги по самым высоким стандартам»,— сказал Вениамин Кондратьев. Он добавил, что со своей стороны край создает необходимые условия для развития отрасли. В частности, в регионе ввели запрет на строительство жилых домов в 500 метровой зоне, теперь здесь можно возводить только объекты курортной инфраструктуры. Кроме того, губернатор рассказал о существующих в регионе мерах поддержки для инвесторов. Среди них — компенсации затрат при строительстве объектов инфраструктуры. До 2024 года край направит на эти цели 16 млрд руб. «Это хорошее подспорье для любого инвестора. А если ваши проекты вой­дут в состав курортного кластера „Абрау-­Утриш“, это поможет привлекать федеральные средства на создание инженерной инфраструктуры»,— заключил губернатор.

«Alean» — один из крупнейших инвесторов в сфере туризма в регионе. За годы работы компания вложила около 10 млрд руб. в развитие кубанских курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов на 1,6 тыс. мест, построенные компанией.

Гендиректор турагентства «Солнечный берег» Марина Оганесян считает, что проблем с заполняемостью новых отелей быть не должно, однако многое зависит от их месторасположения и других факторов. «В Краснодарском крае уже есть хорошие отели с высоким уровнем сервиса. Строительство новых — повод порадоваться. Но заполняемость средств размещения на побережье региона зависит от многих факторов: хороших пляжей, хорошей кухни в городе, высокого уровня во всей сфере обслуживания. К сожалению, пока мы не можем всем этим похвастаться»,— считает эксперт.

«Мест в хороших отелях на территории региона уже не хватает. Лишними они точно не будут»,— отмечает ряд экспертов. Представители турбизнеса и главы прибрежных городов подтверждают эти слова. 14 апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграмм-­канале заявил, что на майские праздники в отелях первой линии курорта все номера забронированы, свободных мест нет. Всего в здравницах и пансионатах города забронировано 68% мест. Мэр отметил, что спрос на отдых в Геленджике на майские праздники в этом году очень активный и превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По его словам, число туристов в период с 1 по 10 мая достигнет 65 тыс. человек. «Ожидаем, что уровень загрузки объектов санаторно-­курортного комплекса составит порядка 85%»,— отметил Богодистов.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина сообщила, что на ближайший месяц около 80% номерного фонда забронировано, на майские праздники занято все. На июнь, июль, август места еще есть, но в уже сейчас у туристов нет такого выбора, как раньше: с прошлого года наблюдается очень серьезная глубина продаж.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в этом году регион планирует принять 17–18 млн туристов (в 2020 году — 12 млн человек).

Елена Рыжкова