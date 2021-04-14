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Финляндия разрешила въезд в страну владельцам катеров и яхт

Финляндия с 15 апреля разрешила въезд в страну из России для вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. Об этом сообщает Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

По данным консульства, вывоз и транспортировка судов является основанием для оформления шенгенской визы Финляндии. Разрешение будет действовать до 31 мая текущего года. При этом пребывание в Суоми для ремонта судов запрещено. Лицам, прибывающим в Финляндию за прогулочным судном, необходимо подтвердить цель поездки.

Напомним, что для российских туристов граница с Финляндией остается закрытой.

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