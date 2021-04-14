Эрдоган: конвенция Монтрё не имеет отношения к проекту канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала «Стамбул». Ранее 104 отставных турецких генерала подписали открытое письмо в поддержку соглашения на фоне обсуждения властями его пересмотра. Подписанты выразили обеспокоенность, что возможный пересмотр связан с планами проложить параллельно проливу Босфор канал «Стамбул».

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно конвенции, Турция обязуется соблюдать принципы международного морского права. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Правила прохода военных кораблей зависят от того, относятся они к черноморскому флоту или нечерноморскому.

«У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды»,— приводит ТАСС перевод высказывания господина Эрдогана, которое транслировал телеканал Haberturk.

Ранее отставные турецкие генералы подписали письмо о конвенции Монтрё в начале апреля. Адмиралы призывали прекратить любые дискуссии о возможном выходе Турции из конвенции. Они также выступили против планов президента Турции изменить конституцию страны. Господин Эрдоган обвинил их в злонамеренном использовании свободы слова, генпрокуратура Анкары начала расследование. Прокуратура Турции потребовала арестовать отставного адмирала Эргуна Менги и отправить под домашний арест еще девять подписантов письма о конвенции Монтрё.

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