На базу «Ак Барса» приехали допинг-офицеры

На базу казанского «Ак Барса» с проверкой приехали допинг-офицеры, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это произошло перед сбором команды в рамках подготовки к последнему матчу серии плей-офф против «Авангарда». По данным издания, после шестой игры пять хоккеистов «Ак Барса» прошли допинг-контроль. Также команду проверяли после третьего матча.

Последний матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет завтра, 15 апреля. Счет в серии 3:3. Победитель сыграет в финале Кубка Гагарина с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в анализах капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина обнаружили следы наркотиков.

"Ъ-Казань"