Следствие просит арестовать гендиректора «Невской мануфактуры»

В Невский районный суд Петербурга поступили ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и Алексея Михневича. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Макеев и Михневич подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.238 УК РФ ( оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть или причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным ТАСС, Михневич является заместителем Макеева в АО «Невская мануфактура».

Напомним, подозреваемых задержали 13 апреля, на второй деть тушения строений на терриории бывшей фабрики. Следствие считает, что фигуранты знали о выявленных нарушениях в ходе проверок по соблюдению требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми «эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности и не может осуществляться».

В КГИОП уже заявили, что на месте сгоревшего объекта культурного наследия ничего другого строить нельзя. Его можно только отреставрировать.

Между тем «Фонтанка.ру» пишет, что АО «Невская мануфактура» направило письмо в КГИОП в котором предложила обсудить на совещании возможность восстановления сгоревших строений. Причем приступить компания хочет в кратчайшие сроки.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» начался днем 12 апреля. По данным на утро 14 апреля на территории промзоны продолжается тление завалов на площади 150 кв.м. В качестве одной из версий произошедшего, как сообщают СМИ, рассматривается поджог.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».