Задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель

Задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По факту пожара на территории бывшей фабрики возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По данным следствия, подозреваемые знали, что проверки по соблюдению требований пожарной безопасности выявили нарушения, в соответствии с которыми «эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности и не может осуществляться».

Напомним, при пожаре на территории «Невской мануфактуры» погибли два человека — рабочий и командир отделения 64-й пожарной части Невского района. Возгорание в здании площадью более 5 тыс. кв. м произошло около 13 часов дня накануне. За несколько часов площадь пожара выросла в разы, пламя перекинулось на соседние постройки.