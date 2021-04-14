Режиссер «Гитлер капут!» снимет англоязычную «Иронию судьбы»

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. Съемки планируется начать в Бостоне летом, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая будет дистрибутором фильма.

Над сценарием работает Тиффани Полсен, написавшая сценарии к комедиям «Нэнси Дрю» (2007 год), «Приключения няни» (2016), «Пара на праздники» (2020). Продюсерами фильма будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. В главных ролях: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон.

Марюс Вайсберг снял около 20 комедий, в их числе: «Гитлер капут!» (2008), «Любовь в большом городе» (три фильма и одноименный сериал), «Ржевский против Наполеона» (2012), «Укрощение строптивого» (2015), «Бабушка легкого поведения» (2017), «(Не)идеальный мужчина» (2020).