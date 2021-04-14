Озеленитель из мэрии Краснодара пойдет под суд за получение крупной взятки

В суд направлено уголовное дело, фигурантом которого является главный специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства краевой столицы. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, в прошлом году в департамент поступило обращение от одной их строительных организаций по поводу согласования прокладки трассы кабельной линии, которая была необходима для строительства учебно-спортивного центра одного из университетов Краснодара. Выехав на объект, фигурант уголовного дела определил, что на месте прокладки кабеля находятся зеленые насаждения. Затем чиновник рассчитал плату за проведение компенсационного озеленения.

«Во время личной беседы с застройщиком фигурант сообщил о готовности за взятку в 500 тыс. руб. внести в акт обследования ложные сведения о количестве и качестве растительности. Это привело бы к существенному снижению итоговой платы и расчета порубочного билета», - рассказали в ведомстве.

16 июня прошлого года обвиняемый получил от подрядчика, действовавшего под контролем правоохранительных органов, требуемую сумму после чего был задержан. Максимальное наказание по инкриминируемой чиновнику статье - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового.

Андрей Ульченко