Товарооборот Татарстана с Боснией и Герцеговиной вырос в 14,6 раза

В 2020 году товарооборот Татарстана и Боснии и Герцеговины составил $9 млн, что в 14,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом во время рабочей поездки в балканскую страну заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба главы региона.

Кроме того, на встрече с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем господин Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в расширении номенклатуры и объёмов торговли с балканской страной. К примеру, он имел ввиду поставку вертолетов.

«Мы готовы предложить к поставке новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения, медицинской эвакуации, патрулирования, поиска и спасения, перевозки пассажиров и грузов, а также организацию их послепродажного обслуживания», — отметил президент Татарстана.

"Ъ-Казань"