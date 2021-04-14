Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тысяч рублей

Перовский районный суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. руб. Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет» (в декабре 2020 года был включен в реестр иностранных агентов). Штраф был вынесен по ч.1 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента»), сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Фактически это штраф за то, что Центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом»,— пояснил представляющий интересы Центра юрист Кирилл Коротеев, слова которого приводит господин Чиков.

Минюст обвинил Центр «Насилию.нет» и его директора Анну Ривину в нарушении Закона об иноагентах из-за того, что правозащитники якобы ведут «политическую деятельность». Поводом стала поддержка организацией законопроекта о домашнем насилии, обращения к властям с просьбой принять меры для защиты жертв домашнего насилия. В марте центр сообщил, что его выселили из офиса в Москве.

Подробнее об обвинениях Минюста — в материале “Ъ” «Насилию нет, а Минюст есть».